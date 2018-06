ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 7. Juni 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Debatte um BAMF-Affäre im Bundestag - Kommt derUntersuchungsausschuss?Vor der Wahl in der Türkei - Wie tickt die Community?Erste Heuler der Saison - In der Seehundstation FriedrichskoogStar-Tenor Jonas Kaufmann - Vor Konzert in der Berliner WaldbühneDonnerstag, 7. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Martin Armknecht, SchauspielerHetze im Netz - Wie Mobbing Leben zerstören kannUnkrautvernichter - Richtiger Umgang mit Gift im GartenHomejacking - Eine neue Methode von AutodiebenDonnerstag, 7. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGefahrgutkontrolle - Mehr Sicherheit auf der StraßeGuiness-Buch der Rekorde - Jeison hat Schuhgröße 66Expedition Deutschland: Rosenheim - Landleben hält jungDonnerstag, 7. Juni 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldShouten - wie singen, nur anders - Achim Winter klärt aufDonnerstag, 7. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissDie Königsfamilie feiert in Schweden - Konzert am NationalfeiertagLouis-Vuitton-Nachwuchspreis - Mode-Preisverleihung in ParisPeter Kraus auf dem Gipfel - Der Sänger mit Familie in OberstdorfDonnerstag, 7. Juni 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Italiens Crashkurs - Europas neue Krise?Gäste:Olaf Scholz, SPD, Bundesfinanzminister und Vize-KanzlerPaul Ziemiak, CDU, Vorsitzender der Jungen UnionUlrike Guérot, Professorin für EuropapolitikBernd Lucke, LKR, Europaabgeordneter, ÖkonomGiovanni Di Lorenzo, Chefredakteur "Die Zeit", AutorPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell