ZDF-Programmhinweis

Mittwoch, 6. Juni 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Fragen an Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag - ErsteRegierungsbefragungAlexander Gerst vor Start ins All - Deutscher Astronaut fliegt zurISSIst die Rente sicher? - Rentenkommission nimmt Arbeit aufFilmtipp: "Jurassic World 2" - Geklonte DinosMittwoch, 6. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Bettina Zimmermann, SchauspielerinStephan Luca, SchauspielerMittwoch, 6. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGefahrgutkontrolle - Mehr Sicherheit für WiesbadenExpedition Deutschland: Rosenheim - Dorfleben hält auf TrabMultitalent in Hamburg - Friseur und Musiker KnutMittwoch, 6. Juni 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldViel zu süß - dem Zucker auf der Spur - Es geht auch ohne ZuckerMittwoch, 6. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSchwedischer Nationalfeiertag - Die königliche Familie feiert25 Jahre Backstreet Boys - Interview mit der BandSusanne Fröhlich auf Mallorca - Ein Tag mit der AutorinMittwoch, 6. Juni 2018, 22.35 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDie Methode Trump - Wie Deals die Welt verändernNeue Zeiten in Korea? - Gipfel der HoffnungKommandant Gerst auf dem Weg zur ISS - Alex "All-mächtig"