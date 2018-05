ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 31. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenProtest, freie Liebe, Emanzipation - das Jahr 1968 steht wie keinanderes für gesellschaftlichen Umbruch. 50 Jahre danach blickt dieSendung "Volle Kanne - Service täglich" mit einem Schwerpunkt auf dieThemen und Personen, die diese Zeit prägten, und auf die Spuren, diedie Bewegung bis heute hinterlassen hat.Der Politikwissenschaftler Dr. Wolfgang Kraushaar, kenntnisreicherChronist der Bewegung, ordnet im Studiogespräch die Ereignisse undEntwicklungen ein. Gleichzeitig berichtet Kraushaar, der 1968 seinAbitur machte, auch über seine persönlichen Erlebnisse in derFrankfurter Studentenbewegung.Mit Gisela Getty ist eine Ikone der 68er zu Gast bei Moderator IngoNommsen. Getty schloss sich der Kommune 1 in Berlin an, späterheiratete sie den amerikanischen Milliardärs-Enkel John Paul GettyIII.Sänger und Songwriter Wolf Maahn gehört zur "Nachwuchsgeneration" der68er. Im zarten Alter von 13 Jahren nahm er den Geist jener Zeit auf,um sich später für Frieden und gegen Atomkraft zu engagieren. SeinFokus liegt aber auf der Musik: Von den Beatles inspiriert wird er zueiner der größten deutschen Live-Legenden.In der Musik standen sich seinerzeit heile Welt und Protestgegenüber: Während Heintje mit "Mama" Platz 1 der Jahreschartseroberte, schwappte der Einfluss der US-Musikszene über den großenTeich, bevor sich eine eigenständige deutsche Rockmusik entwickelte:der "Krautrock".Die Aktivisten der 68er sind inzwischen in die Jahre gekommen. Waswurde aus den Hippies und ihren Kindern? "Volle Kanne" begibt sichauf Spurensuche und klärt außerdem, welches Frauenbild die 68ergeprägt haben und wie befreite Sexualität und Aufklärung nachfolgendeGenerationen beeinflussten.Donnerstag, 31. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteFahrverbote in Hamburg - Stickoxidwerte sollen sinkenExpedition Deutschland: Berlin - Zwischen Müll und MarathonEhetipps für Anfänger - Das Geheimnis einer langen EheDonnerstag, 31. Mai 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannDiesel-Fahrverbot - Hamburg wird VorreiterRettung der Berggorillas - Ihr Leben ist bedrohtUS-Strafzölle auf Stahl und Aluminium - Reaktionen der deutschenWirtschaftDonnerstag, 31. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschland mondänAntwerpen - Mode, Kunst und DiamantenAntwerpen ist meisterhafte Kunst, Mode-Avantgarde und cooleArchitektur. Mit ihrer Mischung aus Barock und Moderne entwickeltsich die zweitgrößte Stadt Belgiens zu einem Touristenmagnet. Hiertrifft Kunst auf Geld, Luxus auf Understatement, visionäre Ideen aufeine barocke Kulisse. Seit dem 15. Jahrhundert zieht es die gutverdienenden Kaufleute an die Schelde. Reich geworden ist Antwerpendurch seinen Seehafen, heute der zweitgrößte in Europa.2016 wurden hier rekordverdächtige 214 Millionen Tonnen Güterumgesetzt. Traditionell gilt die Stadt auch als wichtigsterDiamanten-Umschlagplatz der Welt. Rund 70 Prozent aller Rohdiamantenwerden hier gehandelt. Doch bei allem "Kaufmannsdenken" lebt man inAntwerpen auch die Lust am Genuss, am Essen und Trinken, an schickemDesign und lässigem Savoir-vivre - allein im eng umgrenztenStadtgebiet drängeln sich neun Sterne-Restaurants. "hallo deutschlandmondän" schaut hinter die Kulissen der mächtigen Kaufmannsstadt underkundet den Zauber der "Flämischen Schönen".Donnerstag, 31. Mai 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Chaos beim Asyl - Warum hat der Staat versagt?Gäste:Joachim Herrmann, CSU, Innenminister BayernRobert Habeck, B'90/Grüne, ParteivorsitzenderChristian Lindner, FDP, ParteivorsitzenderGisela Seidler, Fachanwältin für MigrationsrechtBarbara John, CDU, Frühere Ausländerbeauftragte BerlinJörg Radek, Polizeihauptkommissar, Stellv. GdP-VorsitzenderBundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nennt die Vorgänge rund umdas BAMF einen "handfesten, schlimmen Skandal" und entschuldigt sichim Namen der Bundesregierung - doch reicht das? Wie viel Schuld trägtdie Politik an den zum Teil verheerenden Verhältnissen in derBehörde? Was ist mit den Hunderttausenden Einsprüchen gegenAsylbescheide, die deutsche Verwaltungsgerichte bearbeiten müssen?Ist da, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, eine"Anti-Abschiebe-Industrie" am Werk? Oder nehmen die Betroffenen nurdie Rechte wahr, die ihnen der Staat gewährt? Werden Verfahrenschneller und besser, wenn sie in sogenannten Ankerzentrendurchgeführt werden? Werden Abschiebungen von dort "leichter"? WelcheVerantwortung trägt die Politik für die offenbar chronischeÜberforderung von Ausländerbehörden, Gerichten und Polizei?Freitag, 1. Juni 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Jochen Busse, Schauspieler und KabarettistDiesel-Fahrverbot in Hamburg - Welche Städte ziehen jetzt nach?Testspiel vor Fußball-WM - Ist das deutsche Team in Form?Wohnen & Design - Bau einer Dusche im GartenFreitag, 1. Juni 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteGefahrgutkontrolle in Wiesbaden - Mehr Sicherheit auf der StraßeMultitalent in Hamburg - Friseur und MusikerExpedition Deutschland: Hamburg - Leben über den Dächern der StadtFreitag, 1. Juni 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannFestival-Saison - Das Millionen-Geschäft mit Tickets20 Jahre ICE-Unglück Eschede - Auf der GedenkfeierKreuz-Erlass in Bayern - Pro und ContraFreitag, 1. Juni 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldMit 200 Euro unterwegs in Athen - Die besten Tipps für den KurztripFreitag, 1. Juni 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDschinghis Khan ist zurück - Ralph Siegel feiert in MünchenQueen feiert Thron-Jubiläum - Rückblick auf 65 JahrePromi-Outfits der Woche - Ahas und NajasFreitag, 1. Juni 2018, 23.00 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Michel Friedman, Ist Europa noch zu retten?Chvrches, Band, Synthie-Pop aus SchottlandDer Optimist Hans Rosling - "Die Welt ist gar nicht so schlecht"Gibt es den überzeugten Europäer? - Ach, Europa!Künstler Jeff Wall in Mannheim - Die Wiedereröffnung der Kunsthalle"Das Feld" von Robert Seethaler - Was bleibt von einem Leben?Soundtüftler und DJ Henrik Schwarz - Brückenbauer zwischen E- undU-Musik