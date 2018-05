ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 2. Juni 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichArmut in Deutschland. Jedes vierte Kind wächst in Deutschland ineiner sozialen Notlage auf. Für junge Menschen bedeutet das vor allemfinanzielle und gesellschaftliche Einschränkungen. Rund 2,3 MillionenMädchen und Jungen geht es ähnlich. Häufig werden sie von nur einemElternteil aufgezogen. So wie bei Jessica Laue. Die alleinerziehendeMutter von drei Kindern lebt von Harz IV. Ganze 1500 Euro - zu wenigzum Leben.Seit elf Jahren versucht deshalb das Bezirksamt der AWO Potsdam, mitseinem Projekt "Spirellibande" Abhilfe zu schaffen. Jeden Morgenbietet es für alle Schüler ein kostenfreies Frühstück an. Das Projektbesteht inzwischen aus einem Netzwerk von sieben Schulen, das rund380 Schüler mit einem gesunden, frisch zubereiteten Frühstückversorgt. Das Projekt finanziert sich aus Spenden, Sponsoren sowieZuwendungen von Stiftungen.Sonntag, 3. Juni 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhEin Dach über dem Kopf gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen.Doch explodierende Mieten überfordern sogar Besserverdiener. Werdenwir bald arbeiten, um lediglich die Bleibe zu zahlen? "sonntags"skizziert den derzeitigen Irrsinn auf dem Wohnungsmarkt und stelltMenschen vor, die ganz unterschiedliche Wege einschlagen, um gutwohnen zu können.Auf viele Wohnungsangebote kommen mittlerweile Hunderte vonBewerbern. Es gibt sogar in Vollzeit beschäftigte Arbeitnehmer, diewohnungslos sind, weil sie keine bezahlbare Wohnung finden oder ihreWohnung verloren haben. Nach einer Schätzung derBundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslose lag die Zahl der Menschenohne feste Bleibe und Mietvertrag im Jahr 2014 bei 860.000, in diesemJahr könne sie auf 1,2 Millionen steigen. In Berlin spitzt sich dieLage derzeit besonders zu und betrifft dort alle Bildungsschichten.Es gibt zwischen 30.000 und 40.000 Wohnungslose, doppelt so viele wienoch vor fünf Jahren.Sonntag, 3. Juni 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzIn der sechsten Folge der Saison dreht sich im "ZDF-Fernsehgarten"alles um das Thema "Glück". Gäste: Andreas Gabalier, Glasperlenspiel,Bannkreis und andere.Sonntag, 3. Juni 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Norbert KönigFußball: Österreich - DeutschlandNachbericht zum LänderspielFußball: Deutsche NationalmannschaftBericht aus dem WM-QuartierFußball: Internationale TestspieleAktuelle ZusammenfassungenTennis: French OpenBericht vom TageFormel E: PräsentationGast im Studio: Daniel AbtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell