ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 30. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Glasperlenspiel, Electro-Pop-DuoAbzocke im Urlaub - Neue Methoden der GanovenPlastikschuhe im Test - Wie gut sind Crocs & Co?Spargelcreme-Suppe - Armin Roßmeier kocht LeckeresMittwoch, 30. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteKratzer aus Autolack entfernen - Tipps vom ProfiFundsachenversteigerung am Flughafen - Hochzeit für SchnäppchenjägerExpedition Deutschland: Kremmen - Der Herr der RasenmäherMittwoch, 30. Mai 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannZukunft der Braunkohle - Wie geht es weiter?Generalstreik in Griechenland - Wie ist der Stand der Dinge?Flüchtlingsboot Aquarius - Sie retten Tausenden das LebenMittwoch, 30. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldBares, Rares und Andy Borg - Der Schlagerstar zu Gast bei LichterMittwoch, 30. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSusanne Fröhlich auf Mallorca - Ein sonniger Tag mit der AutorinCharlize Theron im Kino - Start des Films "Tully"Promis mit skurrilen Hobbys - Taubenzüchter und Helikopter-PilotenMittwoch, 30. Mai 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperMallorcas Problem mit dem Abwasser - Sonne, Strand und braune BrüheTrump, Twitter und die Pöbler - Hassverbrechen in den USAÄgypten während des Ramadans - Fasten, beten, teilenBaustelle Italien - "außendienst" als StraßensaniererPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell