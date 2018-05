ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 13. Juni 2018, 20.15 UhrAktenzeichen XY... ungelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfeFernsehabend endet brutalEin Ehepaar freut sich auf einen entspannten Abend vor dem Fernseher.Plötzlich bekommen sie ungebetenen Besuch.Rätselhaftes VerschwindenEin 70-Jähriger kündigt überraschend an, dass er für ein paar Tagewegfahren will. Danach fehlt von ihm jede Spur. Monate später wirdsein Auto gefunden. Doch etwas an dem Wagen stimmt nicht.Brutaler Raub auf offener StraßeEin Geschäftsmann will seine Einnahmen zur Bank bringen. Der Wegführt über eine belebte Kreuzung. Dort wird er bereits erwartet.Mord ohne Grund?Für Mord gibt es die verschiedensten Motive: Eifersucht, Habgier,Rache, ... Nur für die grausame Hinrichtung einer Bar-Betreiberinfindet sich 25 Jahre später noch immer kein Motiv.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell