ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Sonntag, 1. Juli 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzHeute wird es heiß im "ZDF-Fernsehgarten", denn es findet ein großerGrill-Contest statt. Drei Teams treten gegeneinander an und müssenbeweisen, wer am Ende der Meister am Rost ist.Dazu gibt es jede Menge Service rund ums Grillen. Neben diesemkulinarischen Highlight wird auch die Fußball-WM wieder eine Rollespielen. Als Gäste dieser Sendung werden unter anderen Nick Howard,Klubbb3 und Lupid erwartet.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell