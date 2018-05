ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 24. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Klaus Wowereit, Autor und Ex-PolitikerKreuzfahrten und die Umweltbelastung - Wie schädlich sindKreuzfahrtschiffe?Tragbare Grills im Check - Grillmeister macht den Praxis-TestBesuch in der Jedi-Schule - Kinostart vom neuen "Star Wars"-FilmDonnerstag, 24. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinRollender Knastsupermarkt - Beladen, losfahren, ausladenMister Gay Germany - Enrique will Mister Gay World werdenExpedition Deutschland: Leipzig - Ein Mann mit grünem DaumenDonnerstag, 24. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissElton John als Filmproduzent - "Sherlock Gnomes" im KinoSimon Licht engagiert sich - Arbeit für die DepressionshilfeDonnerstag, 24. Mai 2018, 22.15 Uhrmaybrit illner spezialThema: Ist die Pflege noch zu retten?Gäste:Kornelia Schmid, pflegt ihren MS-kranken MannBettina Michel, pflegt ihren Vater Rudi AssauerWalter Keil, pflegte seine Mutter im HeimIlse Biberti, unterbrach für Pflege BerufstätigkeitMartin Bollinger, Pflegeethik Initiative DeutschlandAlexander Jorde, Auszubildender zum KrankenpflegerChristiane Moll, Vater lebt in einem PflegeheimRenata Föry, vermittelt Pflegekräfte aus OsteuropaJens Spahn (CDU), BundesgesundheitsministerKatja Kipping (DIE LINKE), ParteivorsitzendeEinen Neustart in der Pflegepolitik hat die Bundesregierungvollmundig angekündigt. Die drängendsten Probleme diskutiert ein75-minütiges "maybrit illner spezial". Zahlreiche engagiertePflegekräfte und Angehörige von Pflegebedürftigen diskutieren aufAugenhöhe mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und KatjaKipping, Parteichefin DIE LINKE, über die Situation in Altenheimenund Pflegediensten.Was muss sich ändern, damit Pflegeskandale der Vergangenheitangehören? Keiner will ins Altenheim, trotzdem boomen Pflegekonzerne:Investiert Deutschland ins falsche System? Wie kann Pflege daheimbewältigt werden?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell