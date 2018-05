ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 23. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenWohnungsnot in Deutschland - Wie konnte es so weit kommen?Nagelpilz - Hilfe gegen ein lästiges VolksleidenTV-Beamer im Test - Lohnen sich teure Top-Geräte?Gäste im Studio:Dunja Rajter, SängerinDanny Humphreys, SängerMittwoch, 23. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBlumiger Protest in Viesebeck - Schlaglöcher mit StiefmütterchenKfz-Diebstahlmasche Homejacking - Auto weg nach HauseinbruchExpedition Hünfelden - Verliebt in HochlandrinderMittwoch, 23. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSki-Star Felix Neureuther wieder fit - Sportlich durch den SommerHerbert Herrmann macht Theater - Mit Ehefrau auf der BühneMittwoch, 23. Mai 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperFrauenrechtlerinnen in Saudi-Arabien - Für die Freiheit hinterGitternBig Brother auf Chinesisch - Wie der Staat seine Bürger überwachtFrankreichs giftiges Erbe - Streit um verseuchte FabrikgeländeFeuer und Flamme fürs Grillen - Barbecue-Contest in VirginiaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell