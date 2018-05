ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 16. Juni 2018, 11.15 UhrMenschen - das MagazinPolitik und BehinderungInklusion und Demokratie sind zwei Seiten derselben Medaille - dasMotto von Jürgen Dusel, dem neuen Behindertenbeauftragten derBundesregierung. Der Jurist ist von Geburt an sehbehindert. JürgenDusel ist der zweite Amtsinhaber mit einer Beeinträchtigung. Wirhaben den zweifachen Familienvater bei seiner Amtseinführung und auferste Termine begleitet. Seine Forderungen: Barrierefreiheit in allenBereichen sowie das Wahlrecht für behinderte Menschen.Barrierefreiheit - auch ein wichtiges Anliegen von Benedikt Lika.Der Musiker und Dirigent, mit dem seltenen GendefektMukopolysaccharidose geboren, ist kleinwüchsig und sitzt imRollstuhl. 2014 ließ sich der 36-Jährige für die CSU in den Stadtratvon Augsburg wählen. Damals sprach er mit uns über seine politischenZiele. Was konnte er umsetzen? Und wie ist das so als Politiker mitBeeinträchtigung - wie stark wird man behindert?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell