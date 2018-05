ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 17. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Elena Uhlig, Schauspielerin und AutorinWie wird das Wetter an Pfingsten? - Katja Horneffer mit derVorhersageRoyale Hochzeitsvorbereitungen - Julia Melchior zu Harry und MeghanWundermittel gegen Tränensäcke - Was ist dran?Donnerstag, 17. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteFrisuren-Trends - Wer trägt denn so was?Rollender Knastsupermarkt - Beladen, losfahren, ausladenExpedition Deutschland: Beckingen - Aktiv im kleinen LadenDonnerstag, 17. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagHaie und Wale sind sein Geschäft - Deutscher Tauchguide in SüdafrikaDonnerstag, 17. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissPhilipp Plein in Cannes - Fashion-Show in der Designer-VillaRufus Beck mit Sohn am See - Mit den Schauspielern unterwegsWas Prinz Harry so cool macht - Der perfekte BräutigamDonnerstag, 17. Mai 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Trumps Botschaft, Irans Bombe - Kann Europa einen Kriegverhindern?Die Gäste unter anderen:Peter Altmaier, CDU, BundeswirtschaftsministerAnnalena Baerbock, B'90/Grüne, ParteivorsitzendeMelody Sucharewicz, Ehemalige Sonderbotschafterin IsraelsClaus Kleber, "heute journal", Autor "Die Bombe"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell