ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 6. Juni 2018, 23.35 UhrAufbruch zu neuen HorizontenMit Professor Harald Lesch aus der Supernova der ESOMit dem Start von Alexander Gerst zur Raumstation ISS am 6. Junirichten sich viele Blicke auf seine Mission. Doch die Mission istauch Anlass, über das nachzudenken, was danach kommt.Schließlich sprechen viele von einer erneuten Reise zum Mond - etwaals Zwischenstation auf dem Weg zum Mars - und darüber hinaus. HaraldLesch präsentiert die Sendung aus der "Supernova" der ESO inGarching.Die "Supernova" der ESO in Garching, das kürzlich eröffneteBesucherzentrum und Erlebnisraum für die Erforschung des Universumsist ein Platz wie geschaffen für die Suche nach Antworten auf diegroßen Fragen der Raumfahrt. Schaltgespräche zurESA-Missionsdirektorin Gerti Meisinger beim Kontrollzentrum der DLRin Oberpfaffenhofen vermitteln, wo sich die Sojus-Kapsel mitAlexander Gerst und seinen Mitreisenden gerade befindet und wie sieauf ihrer 34-stündigen Reise zur ISS und während ihrer Missionüberwacht werden.In der Sendung lässt Harald Lesch noch einmal Revue passieren, wasAlexander Gerst auf seinem Weg zum ersten deutschen Kommandanten derISS erlebt und auf sich genommen hat. Was treibt ihn an, welcheÄngste, welche Visionen nimmt er mit ins All?Samantha Cristoforetti, Kampfpilotin und Astronautin, hat schoneinmal 195 Tage auf der ISS verbracht und ist Gast bei Harald Lesch.Sie kann aus eigenem Erleben schildern, welche Anforderungen aufAlexander Gerst zukommen. Sie selbst würde gerne noch einmal ins Allreisen und den Weltraumspaziergang nachholen, der ihr bei ihremersten Aufenthalt nicht vergönnt war.Kurze Filme und weitere Gäste vermitteln, welche Forschungsprojekteauf die Unterstützung der ISS-Crew angewiesen sind. So gibt es sehrirdische Fragen, wie die Vorhersage von Erdbeben und Vulkanausbrüchenoder die Veränderung von Klimazonen - wie sie sich etwa inWanderungen von Tier-Populationen zu erkennen geben.Manche Experten haben ihre technischen "Babys" auf die Reisegeschickt und in die Hände von Alexander Gerst und seinenAstronautenkollegen gegeben. Darunter CIMON, der - mit künstlicherIntelligenz ausgestattet - zum Gefährten und zum Helfer für dieISS-Crew werden soll. An einem "Zwilling" demonstrieren Experten vonAirbus Orbital Systems & Space Exploration, IBM und DLR, was CIMONkann und welche Ziele mit dem Projekt verfolgt werden. Die Nachfolgersollen einmal Astronauten viel weiter hinaus ins All - wenigstens biszum Mars - begleiten und als lernfähige Partner schließlich denSupport ersetzen, den jetzt noch Kollegen und Kolleginnen am Bodenleisten.Da die Erde ein Magnetfeld hat, das uns vor kosmischer Strahlungbewahrt, sind wir im Weltall auf schützende Technik angewiesen. Auchsonst ist unser Körper nicht "gemacht" für Reisen ins All. Sohinterlässt ein Aufenthalt in Schwerelosigkeit erkennbare Spuren. Waswissen wir über die physischen wie auch psychischen Folgen einerFernreise im kosmischen Maßstab? Worauf müssen sich Reisende zum Marseinstellen? Fragen, für die sich Harald Lesch einen Experteneingeladen hat, schließlich wollte er einmal selbst Astronaut werden.Privatunternehmen preschen vor und schicken Lasten mit den derzeitschubkräftigsten Raketen ins All. Noch sind es aufwändigeWerbeaktionen, doch das Ziel Mars haben viele dabei im Blick.Auf "Mars-Analog-Missionen" werden schon einmal Techniken getestet,die zum Einsatz kommen könnten. Harald Lesch lässt sich zeigen, wases bedeutet, sich mit einem marstauglichen Raumanzug zu bewegen.Vielleicht wird das Ziel, einmal weit über den Mond hinaus ins All zureisen, irgendwann zu einer globalen Frieden stiftendenMenschheitsaufgabe. Um es mit einer afrikanischen Weisheitauszudrücken, die Alexander Gerst zitierte: "Wenn Du so schnell wiemöglich vorankommen willst, dann geh allein. Wenn Du so weit wiemöglich kommen willst, dann geh mit anderen zusammen." Und dass dieMenschen "immer weiter hinaus" ins Universum vordringen wollen,soweit es eben die verfügbaren Techniken erlauben, daran zweifeltwohl niemand.