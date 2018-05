ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 16. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Mary Roos, SängerinGefahr am Wasser - Viele Menschen können nicht schwimmenDiagnose Brustkrebs - Ein Schock für die BetroffenenReisetipp Basel - Ein außergewöhnlicher StädtetripMittwoch, 16. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteInvasion aus Amerika - Kalikokrebs in KarlsruheBlitzblanke Raststätten - Putzteams auf der A 81Expedition Deutschland: Kirchheim - Leben auf dem LandMittwoch, 16. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagCasting für die große Bühne - Der weite Weg zum Musical-StarMittwoch, 16. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissHeike Makatsch bei der Arbeit - Dreharbeiten für neuen KinofilmJessica Schwarz in Hollywood - Fitness mit Personal TrainerinEngagierte Meghan Markle - Einsatz für GleichberechtigungMittwoch, 16. Mai 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperPolens neue Rechte - Jung, national, gottesfürchtigTrump und der Wilde Westen - Showdown in Amerikas NationalparksBlutige Proteste in Gaza - Tage des ZornsAlbaniens dreckiges Geschäft - "außendienst" als MüllsammlerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell