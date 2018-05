ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 26. Mai 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinFamilie tut gutTausende Kinder werden jedes Jahr vom Jugendamt aus der eigenenFamilie herausgenommen. Viele dieser Kinder kommen kurzfristig in"Bereitschaftspflegefamilien" unter.Auch Babylotsin Katja Möller begleitet Familien wie die Ortmanns mitchronisch kranken Kindern in Krisensituationen. Die ofttraumatisierten Kinder brauchen nach der Trennung von ihrerHerkunftsfamilie schnell menschliche Nähe und liebevolleBezugspersonen.Vor allem benötigen sie feste Strukturen. Weil Heime das nicht bietenkönnen, setzen Jugendämter seit einigen Jahren vermehrt auf dasKonzept der familiären Bereitschaftspflege. Mehr als 6000 Kinderkamen in solchen Familien im vergangenen Jahr unter. Im Gegensatz zurDauerpflege bleiben sie nur für wenige Wochen oder Monate, bis dieKrisen zu Hause vorüber sind. Katja Möller kennt die kleine ElisabethOrtmann aus Berlin seit ihrer Geburt, weiß alsFamilienkrankenschwester, was zu tun ist, kommt in die Familie, wenndiese Unterstützung braucht.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell