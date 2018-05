ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 15. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Diana Amft, SchauspielerinEnrico Brissa, AutorNeue Datenschutzverordnung - Mehr Rechte für VerbraucherStädtetrip Cádiz - Eine Kurzreise nach AndalusienGemüse-Pasta - Nudeln aus Kohlrabi und ErbsenDienstag, 15. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteNach Testbetrieb von Elektroschockern - Trierer Polizei ziehtpositive BilanzExpedition Hamburg - Visagistin und KräuterfrauDas schönste Kleid im Leben - Frauen ziehen nochmal Brautkleid anDienstag, 15. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWeltmeisterschaft im Schwertkampf - Kämpfen wie im MittelalterDienstag, 15. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHarry und Meghan im ZDF - "ZDFzeit"-Doku um 20:15 UhrUma Thurman in Cannes - Neuer Film beim FilmfestivalDienstag, 15. Mai 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtTrotz Gesetz kein Mindestlohn - Wie Arbeitgeber tricksenDas Gesetz zum allgemeinen, flächendeckenden Mindestlohn trat am 1.Januar 2015 in Kraft. Es sollte Arbeitnehmer vor Lohndumpingschützen. Doch die Praxis zeigt: Viele Unternehmen halten sich nichtdaran. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Hans-Böckler-Stiftungkommt zum Ergebnis, dass im Jahr 2016 rund 2,2 Millionen Beschäftigtein Deutschland weniger als den Mindestlohn bekamen, obwohl er ihnenzugestanden hätte.Für ihren Profit tricksen Unternehmen, indem sie beispielsweiseÜberstunden nicht vergüten, Arbeitszeiten fälschen,Bereitschaftsdienste als Pausen deklarieren, den Urlaub nicht zahlenoder das Arbeitspensum erhöhen. Viele Arbeitnehmer trauen sich nicht,damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Zwar hat die Politik dasProblem erkannt, doch eine schnelle Lösung hat sie nicht parat. Zudemmangelt es an Kontrollen. Der Zoll, der dafür zuständig ist, siehtoffenbar keinen Handlungsbedarf. Unterdessen fordern dieGewerkschaften mehr Zollbeamte für effektivere Überprüfungen derUnternehmen."Frontal 21" hat mit Betroffenen gesprochen, die sich gegen dasLohndumping wehren.Terminstau beim Arzt - Spahns Versprechen im RealitätscheckSeit Mitte März 2018 wird das Bundesgesundheitsministerium von JensSpahn (CDU) geführt. Seit seinem Amtsantritt hat er tiefgreifendeVeränderungen angekündigt. So soll etwa die ambulante ärztlicheVersorgung der über 70 Millionen gesetzlich Krankenversichertenverbessert werden - auf dem Land und in der Stadt.Das Ziel: Kassenpatienten müssen schneller einen Termin beim Arztbekommen. Dafür wird die Mindestsprechstundenzeit der Vertragsärztefür die Versorgung von gesetzlich versicherten Patienten von 20 auf25 Stunden erhöht, so steht es im gemeinsamen Koalitionsvertrag vonCDU/CSU und SPD. Doch die Ärzte sind dagegen und fordern ein Ende derBudgetierung, obwohl Spahn ihnen mehr Honorar in Aussicht stellt. Daslehnen die gesetzlichen Krankenkassen wiederum strikt ab. Siefürchten, das werde vor allem zu höheren Beiträgen für dieVersicherten führen. Der Gesundheitsminister dagegen ist der Ansicht:Die Krankenkassen verfügen über hohe Finanzreserven, sie könnten ihreBeiträge locker reduzieren."Frontal 21" geht der Frage nach, welche Widerstände gegen diegeplanten Veränderungen für gesetzlich Versicherte bestehen, undzeigt, wo es Probleme bei der Umsetzung der Vorhaben des neuenGesundheitsministers gibt.Baukindergeld für Familien - Was bringt die geplante Förderung?Familien mit mittleren Einkommen, die eine Immobilie bauen oderkaufen wollen, können nach dem Willen der Großen Koalition künftigBaukindergeld beziehen. Die geplante Förderung soll bis zum Sommerumgesetzt und rückwirkend ab Januar ausgezahlt werden. 12 000 EuroZuschuss pro Kind, verteilt auf zehn Jahre, gibt es vom Staat, wenndas Einkommen maximal 75 000 Euro beträgt. Zusätzlich soll je Kindein Freibetrag von 15 000 Euro gewährt werden.Auch den sozialen Wohnungsbau will die Bundesregierung fördern, dasind sich CDU/CSU und SPD einig. Das erklärte Ziel: Bis 2021 sollenin Deutschland insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen.Experten des Pestel-Instituts Hannover bestreiten das. Sie habenberechnet, dass der Anteil der Haushalte mit Wohneigentum umhöchstens 0,1 bis 0,2 Prozentpunkte steigen wird."Frontal 21" mit einem Faktencheck zum geplanten Baukindergeld.Ausverkauf der Landwirtschaft - Die neuen Feldherren im OstenIn den ostdeutschen Bundesländern ist ein Kampf um Ackerlandentbrannt. Zunehmend wechseln Flächen von mehreren Tausend Hektar denBesitzer. Denn internationale Finanzinvestoren haben Äcker und Wiesenals Renditeobjekte entdeckt und kaufen Bauern in Ostdeutschland derenAnteile an landwirtschaftlichen Genossenschaften ab.Nach einer Studie des Thünen-Institutes sind allein inMecklenburg-Vorpommern 34 Prozent der Flächen in den Händen vonGroßinvestoren, sie halten eine Mehrheit an 41 Prozent derAgrarbetriebe. Bäuerliche Familienbetriebe haben kaum noch eineChance mitzuhalten, Land zu erwerben oder zu pachten. Nicht wenigemüssen aufgeben. Von dem Boom profitiert lediglich eine kleine Gruppevon ehemaligen Genossenschaftsmitgliedern, die ihre Anteile jetztteuer verkaufen.Till Backhaus (SPD), Minister für Landwirtschaft und Umwelt inMecklenburg-Vorpommern, spricht von "Manchester-Kapitalismus inReinkultur". Seine Amtskollegin aus Sachsen-Anhalt, Professor ClaudiaDalbert (Bündnis 90/Die Grünen) will per Gesetz dagegen vorgehen,damit Bauern wieder eine Chance bekommen."Frontal 21" über Land-Grabbing, einen Trend in Ostdeutschland, beidem internationale Konzerne und Kapitalfonds Ackerland alsSpekulationsobjekt erwerben.Trumps Alleingang und die Folgen - Der eskalierende PräsidentPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell