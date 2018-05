ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 12. Mai 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra Olbrich"Menschen - das Magazin" berichtet vom Katholikentag in Münster.Moderatorin Sandra Olbrich geht der Frage nach, wie lesbische Frauendieses Treffen erleben. Ein weiterer Beitrag widmet sich dem Thema"Regenbogenfamilien". Das sind Familien, in denen Eltern lesbisch,schwul, bisexuell oder transgeschlechtlich sind. Heike R. und ihreFrau Rita entschieden sich vor über zehn Jahren ganz bewusst für einKind.Samstag, 12. Mai 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringAlleinerziehende in der Armutsfalle - Proteste gegen KinderarmutKampf um bezahlbare Wohnungen - Wütende Mieter, überforderte StädteGroßeinsatz am Vatertag - Polizeikontrolle auf Schweriner SeeGrün-schwarze Krise im Ländle? - Ein Bündnis mit SchrammenHammer der Woche - Teurer Brunnen in Biberach muss wegSonntag, 13. Mai 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhDer Katholikentag in Münster steht unter dem Motto: Suche Frieden.Nach der Amokfahrt vom 7. April hat das Thema für die Stadt eine neueDimension bekommen. "sonntags" ist vor Ort. Die Stadt hat eine langeFriedenstradition als Ort des Westfälischen Friedens (1648), dem Endeder Konfessionskriege.Das Thema Friedenssuche ist aktueller denn je, politisch,gesellschaftlich und sozial. Wie gehen der Katholikentag und seineBesucher damit um?Sonntag, 13. Mai 2018, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzIn der zweiten Folge dreht sich alles rund um das UrlaubslandPortugal, wo abends zuvor der Eurovision Song Contest stattfindet.Als Gäste werden unter anderen Johnny Logan, Guildo Horn und LucaHänni erwartet. Matze Knop parodiert eine bekannteFußball-Persönlichkeit, und der Deutsch-Portugiese Manuel Cortezerklärt unterhaltsam die Unterschiede zwischen Deutschland undPortugal.Weitere Programmpunkte sind Heimwerken mit Mick Wewers undKulinarisches mit dem Koch Chakall, der portugiesische Köstlichkeitenzubereitet. Außerdem testet Andrea Kiewel das Portugal-Wissen ihrerGäste in einem lustigen Quiz. Geplant ist auch eine Liveschalte nachLissabon, um mit ESC-Kommentator Peter Urban über das Ergebnis desEurovision Song Contests zu sprechen.Der TV-Dauerbrenner "ZDF-Fernsehgarten" wurde als "die am längstenlaufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow" in das "Guinness-Buch derRekorde" aufgenommen und präsentiert ein abwechslungsreichesUnterhaltungsprogramm aus Show, Artistik, Sport, Servicethemen undvor allem jeder Menge Musik.Sonntag, 13. Mai 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Anna KraftFußball-Experte: Hanno BalitschAnalyse des 34. Bundesliga-SpieltagesFußball-Bundesliga: Der AbstiegWer steigt ab, wer spielt Relegation?Fußball-Story: Florian KohfeldtBremens Trainer im PorträtFußball: Der Fan von heuteWozu noch Identifikation?Formel 1: Großer Preis von SpanienZusammenfassung aus BarcelonaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell