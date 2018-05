ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 9. März 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Gast: Katharina Barley, SPD, Zum Thema AbgasskandalTrumps Entscheidung zum Atomabkommen - Was, wenn die USA aussteigen?60 Milliarden Steuereinnahmen - Werden die Bürger entlastet?Service: Schlaganfall - Anlass: Tag gegen den SchlaganfallMittwoch, 9. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Katrin Bauerfeind, Moderatorin und AutorinWie geht's weiter mit dem Frühling? - Wetter rund um ChristiHimmelfahrtNotfall Schlaganfall - Die Arbeit in der Stroke UnitLeckeres für den Grill - Rezept für FleischfackelnMittwoch, 9. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWie gesund sind Crocs & Flip Flops? - Orthopäden schlagen AlarmExpedition: Wachsenburg - Drei Generationen packen zusammen anApfel-Himbeer-Cupcakes für Muttertag - KüchenträumeMittwoch, 9. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Ralph SzepanskiAuf hoher See: Kreuzfahrtkapitänin - Erste deutsche Chefin auf SeeMittwoch, 9. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbJessica Schwarz in Los Angeles - Premiere von "You Are Wanted"Penelope Cruz in Cannes - Eröffnungs-Gala mit Javier BardemMittwoch, 9. Mai 2018, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperTraumhochzeit in Windsor - Die Braut und die BritenDrogensumpf Amazonas - Kokainschmuggel in BrasilienOhne Kopftuch für die Freiheit - Irans Frauen auf der StraßeFeuer und Flamme fürs Grillen - BBQ-Contest in VirginiaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell