ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 8. März 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Live aus Suhl: Moma vor Ort - Zum Thema ÜberalterungGast: Bodo Ramelow, Die Linke, Ministerpräsident ThüringenPolizeiliche Kriminalstatistik - Weniger KriminalitätLive: Barbara Schöneberger, zum Album "Eine Frau gibt Auskunft"Dienstag, 8. Mai 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Tahnee Schaffarczyk, ComedianAlain Frei, ComedianMaxi Gstettenbauer, ComedianUmbau der Stromnetze - Auch die Kommunen müssen handelnMorbus Sudeck - Eine seltene SchmerzkrankheitNena auf Tournee - Bericht vom Konzert in DüsseldorfDienstag, 8. Mai 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von Kienlin1000 herrenlose Pakete suchen Bieter - Pakete unterm HammerExpedition Deutschland: Güsten - Leidenschaft für ModelleisenbahnGartenretter - Teil 5 - Das große Finale im GutshofgartenDienstag, 8. Mai 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhStraßensperrung wegen Schmetterling? - Droht Holzminden einVerkehrschaos?Dienstag, 8. Mai 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbJessica Schwarz in Los Angeles - Premiere von "You Are Wanted"Superheld Robert Downey Jr. - Erfolgreich als "Iron Man"Nena startet ihre Tour - 35 Jahre auf der BühneDienstag, 8. Mai 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtAllein gegen Konzerne - Koalition bremst VerbraucherschutzUnternehmen, die Verbraucherrecht brechen, haben in Deutschland wenigzu befürchten. Sie können ihre so erzielten Gewinne meist behalten,denn die wenigsten Verbraucher klagen - im Dieselskandal etwa nur einProzent der betroffenen Fahrzeughalter. Grund sind vor allem hoheProzesskosten, die selbst dann drohen, wenn es nur um ein paar Eurogeht.Das soll sich nun ändern. Die Bundesregierung wird dieMusterfeststellungsklage auf den Weg bringen. Nach dem Modell könnenVerbände für Verbraucher klagen: Die Verbraucher müssen sich dazu fürzehn Euro in ein Register eintragen und profitieren dann von derKlage. Betroffene setzen große Hoffnungen in diese Möglichkeit. Dochbei näherem Hinsehen erweist sich die Musterfeststellungsklage alsschwaches Instrument. Verbraucher hätten zu wenig Mitspracherecht, sodie Professorin Caroline Meller-Hannich von derMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Expertin fürkollektiven Rechtsschutz hält die Ausgestaltung sogar fürverfassungswidrig."Frontal 21" geht der Frage nach, ob die Musterfeststellungsklageeine Wende im Verbraucherschutz bringt.Das Geschäft mit dem Durst - Wem gehört das Wasser?Das Wasser wird knapp in Vittel. Nur wenige Flaschen des berühmtenfranzösischen Mineralwassers sollen die Einwohner desVogesenstädtchens am Brunnen abzapfen. Quellen und große Teile desLandes rund um den ostfranzösischen Kurort gehören seit vielen Jahrendem Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Der verkauft das kostbareNass millionenfach in Plastikflachen - auch in Deutschland. Doch weildavon zu viel entnommen wird, sinkt der Grundwasserspiegel um 30Zentimeter pro Jahr.Politiker der Region und Manager von Nestlé denken jetzt über einePipeline nach, die für die Einwohner Wasser von außerhalb nach Vitteltransportieren soll. Viele Bürger fragen sich nun, warum sie fürWasser von auswärts bezahlen sollen, nur damit der Konzern weiterhingutes Geld verdient."Frontal 21" zeigt, wie der Nestlé-Konzern für das Geschäft mit demDurst einer kleinen Gemeinde in Frankreich das Wasser abpumpt.Billiglöhne für Gefangene - Arbeiten im KnastIn Deutschland gibt es rund 64.000 Gefangene inJustizvollzugsanstalten (JVA) - die meisten von ihnen sindverpflichtet zu arbeiten. Eigentlich soll das der Resozialisierungdienen, aber inzwischen ist die Arbeit von Gefangenen vor allem eingutes Geschäft: Zum einen profitieren Unternehmen, weil siekostenoptimierend produzieren können, zum andern verdient daran auchder Staat. Nach "Frontal 21"-Recherchen erwirtschafteten dieBundesländer allein 2017 insgesamt rund 168 Millionen Euro mit derArbeit von Gefangenen.Doch während Wirtschaft und Staat profitieren, sind die Gefangenendoppelt gestraft: Ihr Lohn für teils hochqualifizierte Arbeit beträgtim Schnitt nur ein bis drei Euro am Tag. Doch noch viel härter trifftsie, dass nichts in die Rentenkasse eingezahlt wird, was je nachLänge der Haftstrafe zu großen Lücken führen kann. Seit Jahrzehntenversuchen Bund und Länder eine Regelung zu finden, ohne Erfolg. Derehemalige JVA-Leiter Thomas Galli sieht das kritisch: "Viele rutschenin die Altersarmut, und die Wahrscheinlichkeit, wieder straffällig zuwerden, steigt.""Frontal 21" über das Geschäft mit der billigen Knast-Arbeit.Bremer Skandal um Asylentscheidungen - BAMF-Mitarbeiter unter DruckgesetztEs geht um Korruption und Tausende Bescheide, die nochmals überprüftwerden müssen. Inzwischen ermittelt die zuständigeStaatsanwaltschaft. Dabei galt die Bremer Außenstelle des Bundesamtesfür Migration und Flüchtlinge (BAMF) lange Zeit als Vorbild, dennhier wurden Anträge schnell bearbeitet und in kurzer Zeit zahlreicheAsylentscheidungen getroffen."Frontal 21" liegen Belege vor, dass dort auf die Behördenmitarbeiteroffenbar massiv Druck ausgeübt wurde, zügig Bescheide auszustellen."Schnell bedeutet aber auch schlechte Qualität." Die Vorgaben, zweiEntscheidungen pro Tag zu fällen, kritisiert ein BAMF-Insider,könnten gar nicht eingehalten werden.Leidtragende dieses Systems sind vor allem die Flüchtlinge, diehäufig vor die Verwaltungsgerichte ziehen, weil ihre Bescheidefehlerhaft sind. Allein die Bescheide der afghanischen Flüchtlingewerden zu 60 Prozent wieder aufgehoben. Inzwischen sind dieVerwaltungsgerichte erheblich überlastet. "Jeder Richter hat 455Fälle auf dem Tisch, vor einigen Jahren hatten wir pro Richter noch81 Fälle", berichtet etwa Gregor Nocon, Richter am VerwaltungsgerichtCottbus."Frontal 21" über den bislang größten Skandal bei der Vergabe vonAsylanträgen in Deutschland.Illegale Abschalteinrichtungen - Ausnahmeregelung durch TricksereiIm Frühjahr 2016 hatte das Bundesverkehrsministerium beiFiat-Dieselmotoren eine illegale Abschalteinrichtung festgestellt.Das wurde für einen bayerischen Reisemobil-Hersteller zum Problem,denn zu der Zeit verbaute er die für illegal erklärtenFiat-Dieselmotoren. Der Unternehmer bittet den ehemaligenCSU-Generalsekretär Andreas Scheuer um Hilfe, der Alexander Dobrindteinschaltet - ein Parteifreund und damals Minister im CSU-geführtenBundesverkehrsministerium. Dobrindt löst das Problem auf einfacheWeise: Die Reisemobile werden behördlich genehmigt - illegaleAbschalteinrichtung inklusive.