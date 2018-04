ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 28. April 2018, 12.05 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichGemeinsam lernen - aber wie? (2)Kinder mit Behinderung haben das Recht, auf Regelschulen zu gehen.Doch ist das die beste Lösung? Vieles ist in Bewegung, dieBundesländer lösen das unterschiedlich. Im rheinland-pfälzischenTraben-Trarbach besuchen Jan Pyritz und Amy Backenecker eineFörderschule, die sich auf den Schwerpunkt sozial-emotionaleEntwicklung spezialisiert hat.Welche Möglichkeiten Schüler haben, hängt sehr davon ab, wo sieaufwachsen. "Menschen - das Magazin" geht in einem Schulschwerpunktvor allem der Frage nach, wie junge Menschen das selbst sehen und wiesie ihre Schule erleben, weil ihre Perspektive in derBerichterstattung oft viel zu kurz kommt.Samstag, 28. April 2018, 15.15UhrKerners KöcheZu Gast in der "Essen wie damals"-Sendung sind Alfons Schuhbeck,Maria Groß, Johann Lafer und Tarik Rose.Samstag, 28. April 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringBlindgänger legen Städte lahm - Bauboom und BombenfundLänder ringen um neue Polizeigesetze - Vorbeugehaft undVideoüberwachungDie Kluft zwischen Kommunen wächst - Arme Stadt und reiche StadtHammer der Woche - Ärger um StraßenreinigungsgebührenSonntag, 29. April 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhHelene Fischer gehört mit mehr als zehn Millionen Tonträgern zu denerfolgreichsten deutschen Schlagerstars. Ihre Shows sind ausverkauftund faszinieren Millionen Fans. "sonntags" stellt Menschen vor, diediesen Musikstil lieben. Warum sind Schlager inzwischen auch beiKindern und jungen Menschen total angesagt? Was ist das Geheimnis derTexte, und warum macht die sogenannte "leichte Musik" so vieleMenschen glücklich?Was muss man können, um als Sängerin oder Sänger erfolgreich zuwerden? In einem weiteren Beitrag widmet sich die Sendung neuenFormen religiöser Musik.Sonntag, 29. April 2018, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Experte: Holger Stanislawski, Analyse des 32.Bundesliga-SpieltagesFußball-Story - Aktuelle ReportageFormel 1: Gr. Preis von Aserbaidschan - Aktueller Bericht aus BakuStory: Sportpolitik - Aktueller BerichtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell