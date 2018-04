ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 27. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Alvaro Soler, SängerWohnen & Design - Kleiderschrank selbst gebautTauchlehrerin auf Jamaika - Leben und Arbeiten im ParadiesTai-Chi und Qigong - Fernöstliche Entspannung für zuhauseFreitag, 27. April 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhStyling für den Filmpreis - Dana Roski macht die Promis schönFreitag, 27. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMichael "Bully" Herbig wird 50 - Ein Blick auf Leben und KarriereWillem-Alexander feiert den Königstag - Mit Maxima in GroningenFreitag, 27. April 2018, 23.25 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Thea Dorn, Autorin, Im Gespräch über PatriotismusJesper Munk, Singer-Songwriter, Mit dem Song "Icebreaker"Schwimmend zum Weltstar - Die Geschichte von Yusra MardiniNeues Buch von Thea Dorn - "Deutsch, nicht dumpf"Neue Ausstellung in Berlin - "Hello World"Neu im Kino: "Familiye" - Ein etwas anderer HeimatfilmEcho weg, Problem gelöst? - Konsequenzen aus dem SkandalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell