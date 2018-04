ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 26. April 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Gast: Petra Schmidt-Schaller, Zum ZDF-Film "Wir lieben das Leben"Neues Polizeigesetz in Bayern - Mehr Befugnisse für Ermittler?Zwischen Hoffen und Bangen - Ein Tag mit Mesale ToluService: 360° Kameras im Test - Gute Geräte schon für 200 EuroDonnerstag, 26. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Sasha, SängerTelemedizin auf dem Vormarsch - Ärzte behandeln übers InternetStrafgefangene werden immer älter - Knast für SeniorenIngolf Lück wird 60 - "Volle Kanne" gratuliertDonnerstag, 26. April 2018,12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinBio-Label-Dschungel - Was steht wofür?Unfallgefahr Handy am Steuer - Kontrolle der PolizeiExpedition Deutschland: Berlin (4) - Jonas Krankenhaus-AlltagDonnerstag, 26. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissInterview mit Sam Smith - Tourauftakt in BerlinBarbara Schöneberger riecht gut - "Duftstars"-Preisverleihung inBerlinSchweighöfer und Fitz am Set - Dreharbeiten für "100 Dinge"Donnerstag, 26. April 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Erdogans Willkür - wie erpressbar ist Europa?Gäste:Peter Altmaier, CDU, BundeswirtschaftsministerClaudia Roth, B'90/Grüne, Bundestags-VizepräsidentinÖzlem Topcu, Politik-Redakteurin, AutorinZwei Monate nach der Freilassung des "Welt"-Korrespondenten DenizYücel sprach der türkische Energieminister in Berlin von einem "neuenAnfang" der deutsch-türkischen Beziehungen. Aber wenig ist gut imVerhältnis zwischen Berlin und Ankara: Immer noch und immer wiederwerden Deutsche aus politischen Gründen inhaftiert, und es sitzenüberhaupt 150 Journalisten in Haft. Immer noch bekämpft Erdogan dieKurden und die YPG im Norden Syriens. Nun verlegt er dieParlamentswahl im eigenen Land vor, weil er sich im Juni 2018 bessereChancen ausrechnet als in einem Jahr.Und doch bleibt Deutschland, bleibt Europa in der Flüchtlings- und inder Verteidigungspolitik auf die Türkei angewiesen. Es übersendetMilliarden Euro nach Ankara und auch weiter Waffen und Panzer. Noch2017 wurden auch deutlich mehr Exporte in die Türkei durch staatlicheBürgschaften abgesichert als im Vorjahr. Kommen Wirtschaftsinteressenimmer noch vor Menschenrechten? Sind geopolitische Überlegungenwichtiger als Werte?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell