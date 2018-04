ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 25. April 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Rentenpläne der Bundesregierung - Milliarden-Kosten für Steuerzahler?Live von der ILA - Neuheiten aus der LuftfahrtService: Platz im Garten - Wie wird ein Frühbeet angelegt?Mittwoch, 25. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Marek Erhardt, SchauspielerVartan Bassil, Breakdancer und ChoreographUnerfüllter Kinderwunsch - Wo finden Paare Unterstützung?Internationaler Tag gegen den Lärm - Was unser Gehör schädigtLeckeres Kräuterbackhendl - Rezept von Chefkoch Armin RossmeierMittwoch, 25. April 2018,12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinStuttgart: Einsatz gegen Falschparker - Unterwegs mit PolitessenExpedition Deutschland: Berlin (3) - Gespräche im SchreibwarenladenTraumjob auf dem Rhein - Jungkapitänin SvenjaMittwoch, 25. April 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Andrea BallschuhUrteil im Mordfall Kim Wall - U-Boot-Kapitän Madsen vor Gericht.Mittwoch, 25. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbOtto zeigt seine Bilder - Ausstellung in FrankfurtSchweighöfer und Fitz am Set - Die Schauspieler bei DreharbeitenFilmpremiere mit Oliver Masucci - "HERRliche Zeiten" in KölnPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell