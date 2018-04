ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 24. April 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Macron in den USA: Mit Pomp bei Trump - Welche Rolle bleibtDeutschland?Psychiatriegesetz: Stigma oder Hilfe? - Bayern streitet umPatientendatenRoyals: Nachwuchs bei Windsors - Kate und William: Es ist ein Junge!Service: Wie man sich bettet... - Matratzen im TestZu Gast: Edin Hasanovic, Schauspieler moderiert FilmpreisDienstag, 24. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Sonya Kraus, Moderatorin und AutorinSpielsucht bei Kindern - Online-Games besonders gefährlichWas hilft gegen Nagelpilz? - Tipps gegen ein VolksleidenHaaransatz selbst kaschieren - Man muss nicht immer zum FrisörDienstag, 24. April 2018,12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGiftiger Alltag im Haushalt - Was ist in Putzmitteln und Kosmetik?Pfauen nerven Anwohner - Ärger in NordhornExpedition Deutschland: Berlin (2) - Nicht warten, leben jetzt undhierDienstag, 24. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbOtto zeigt seine Bilder - Ausstellung in FrankfurtSchweighöfer und Fitz am Set - Die Schauspieler bei DreharbeitenFilmpremiere mit Oliver Masucci - "HERRliche Zeiten" in KölnDienstag, 24. April 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtRiskanter Eingriff am Herzen - Zwischen Gesundheit und GeschäftViele Menschen in Deutschland sind von Herzrhythmusstörungenbetroffen, in den meisten Fällen handelt es sich um Vorhofflimmern.Zur Behandlung kann neben medikamentösen Therapieoptionen auch diesogenannte Katheterablation angewandt werden. Solche Eingriffe habensich allein bei den Versicherten der Allgemeinen Ortskrankenkassen(AOK) seit 2010 fast verdoppelt.Doch die Ablationsbehandlung am Herzen ist riskanter, als die meistenPatienten glauben. Zudem müssen sich viele Patienten mehrfachabladieren lassen und sind häufig trotzdem weiterhin auf Medikamenteangewiesen. "Frontal 21" über Hightech-Medizin, die oft mehrverspricht, als sie später halten kann.Warum Integration scheitert - Sprachlos in Deutschland"Wer einen Aufenthaltsstatus hat, muss schnell vor Ort integriertwerden", das hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im März diesesJahres in ihrer Regierungserklärung betont. Wichtigste Voraussetzungdafür sei es, die deutsche Sprache zu erlernen. Doch das funktioniertnach wie vor nicht richtig. Viele Flüchtlinge, die schon seit überzwei Jahren in Deutschland sind, sprechen immer noch kaum Deutsch.Denn im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gibt es nebendem möglichen Korruptionsskandal um die Bearbeitung von Asylanträgenauch Probleme mit Integrationskursen. Bundesinnenminister HorstSeehofer, zuständig für das BAMF, kündigte im "Frontal 21"-InterviewKonsequenzen an: "Wir wissen, dass die Integrationskurse aus denvergangenen Jahren dringend verbessert werden müssen", so derCSU-Politiker. "Wenn jemand sehr lange hier ist und noch keinenSprachkurs hatte, dann ist dies nicht gut." Das müsse dringendverändert werden.Eine Ursache sei die überbordende Bürokratie, sagt ein leitenderMitarbeiter des BAMF, der anonym bleiben will. Außerdem müssten dieSprachkurse erheblich erweitert werden: "Die Politik hat A gesagt,indem sie die Leute ins Land geholt hat." Jetzt müsse sie auch Bsagen und viel mehr Geld in die Integration stecken. Wenn das nichtgeschehe, warnen Bürgermeister und Experten, entstünden neueBrennpunkte und Parallelgesellschaften. "Frontal 21" über dieVersprechen der Politik in Sachen Integration und den ernüchterndenBefund in der Praxis.Deutschlands hilflose Syrien-Politik - Sieben Jahre KriegDroht Krieg? Diese Frage beschäftigte viele Menschen in Deutschland,als Amerika, Frankreich und Großbritannien Raketen auf Syrien, in dieNähe russischen Militärs, abschossen und damit auf den mutmaßlichenGiftgaseinsatz von Duma reagierten.Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützte die westlicheAllianz zwar mit den Worten, dass der Raketenangriff gerechtfertigtsei, in den Krieg ziehen wolle Deutschland aber nicht. Es dürfe zukeiner Eskalation der Weltmächte kommen, so die Bundesregierung. Nunwill sie eine aktivere Rolle spielen, wenn in Brüssel eineGeberkonferenz für Syrien zusammentritt.Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) plädiert für eine neuepolitische Lösung des mittlerweile schon seit sieben Jahrenandauernden Syrienkrieges. Dabei müsste Deutschland zwischen demWesten und Russland vermitteln. Doch wie soll das aussehen, wenngleichzeitig schärfere US-Sanktionen den Rubel und die russischeWirtschaft unter Druck setzen? Wird Moskau den syrischen PräsidentenAssad fallen lassen? Fakt ist: Bleibt der Diktator, bleiben auch diesyrischen Flüchtlinge - sie werden kaum in ein lebensgefährlichesLand zurückkehren. Andererseits befürchten Experten, ohne Assad könnedas bereits besiegt geglaubte Terrorregime des Islamischen Staateswiederauferstehen. "Frontal 21" über die Angst vor dem Krieg und dasDilemma der deutschen Syrien-Politik.Flüchtlinge als Pflegekräfte - Abschiebung trotz PersonalmangelTausende Pflegestellen sind in Deutschland unbesetzt. Trotzdem werdenFlüchtlinge abgeschoben, die eine Ausbildung als Altenpflegehelfermachen. Pflegeheime kritisieren die Situation und bemängeln zu wenigUnterstützung von Seiten der Politik.Zwar wurde im gemeinsamen Koalitionsvertrag von Union und SPDkürzlich vereinbart, das Aufenthaltsgesetz so zu verändern, dass auchGeflüchtete in Helferausbildungen vorerst in Deutschland bleibenkönnen. Doch laut Bundesinnenministerium gibt es noch keinenZeitplan, wann dieses Vorhaben umgesetzt wird. In der Zwischenzeitwird weiter abgeschoben. "Frontal 21" zeigt das Dilemma derkonsequenten Abschiebepraxis.Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?32 Jahre nach dem Atomunglück in Tschernobyl sind die Spuren derKatastrophe immer noch spür- und messbar. Ein neuer Sarkophag sollnun die Umgebung vor Strahlung schützen und durch Kräne im Innereneinen Rückbau des Unglücksreaktors ermöglichen. Doch die Expertensind sich einig: Es ist völlig unklar, wie der Unglücksreaktorzurückgebaut und entsorgt werden kann. "Frontal 21" über das Ausmaßder Gefahr - damals und heute.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell