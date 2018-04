ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 12. April 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Trump lässt Muskeln spielen - Militärschlag gegen Syrien?Freiburg: Prozess um Kindesmissbrauch - Erster Täter vor GerichtAuschwitz: Marsch der Lebenden - Spannungen zwischen Polen und IsraelÖko-Tasten: Baumwolle ersetzt Plastik - Vision: Computer auf denKompostService: Steuererklärung 2017 - Ihre Fragen an Steuerberaterin SchoppChampions League: Bayern - Sevilla - Alle Szenen, alle Tore desRückspielsChampions League: Real gegen Juve - Ronaldo-Show reloaded?Donnerstag, 12. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGäste: Maximilian Grill, SchauspielerOona Devi Liebich, SchauspielerinKeime im Bad - Wo verbergen sich die Bakterien?Greifvogel-Tierarzt - Eine ganz spezielles FachgebietGärtnern als Therapie - Die heilende Kraft der NaturDonnerstag, 12. April 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinAlltag einer Bewährungshelferin - Harter JobExpedition Deutschland: Worms - Landwirt träumt von der großen TourWM der Metzger in Belfast (4) - Vinzenz und Julian: Es geht um allesDonnerstag, 12. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDesiree Nosbusch liebt New York - US-Premiere von "Bad Banks"Neues von Sasha - Mit dem Sänger in HamburgHardy Krüger wird 90 - Schauspieler, Autor und WeltenbummlerDonnerstag, 12. April 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Skripal, Syrien und Sanktionen - Putin unter Generalverdacht?Gäste:Norbert Röttgen, CDU, Auswärtiger Ausschuss im BundestagGregor Gysi, Die Linke, MdB, Präsident der Europäischen LinkenAlexander Rahr, Putin-Biograf, UnternehmensberaterKatja Gloger, Autorin, "stern"-JournalistinSandra Navidi, Juristin, US-UnternehmerinChristopher Nehring, Geheimdienst-ExperteUS-Präsident Donald Trump droht mit einem Militärschlag in Syrien,Russland droht mit Vergeltungsschlägen. Der Streit der Großmächteüber einen mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien und über denGift-Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal in London sind diebeiden letzten Stufen einer beängstigenden Eskalation. Diplomatenwerden ausgewiesen, immer schärfere Wirtschaftssanktionen verhängt,und nun könnte es zu einer direkten Konfrontation der beidenAtommächte kommen.Liegt die Schuld allein bei Russland? Wie kann man den Friedenbewahren, ohne die eigenen Werte aufzugeben? Was ist die richtigeReaktion auf die gegenseitigen Provokationen der Großmächte?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell