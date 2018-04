ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 11. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Natascha Ochsenknecht, Model und SchauspielerinSchöffen dringend gesucht - Dem Ehrenamt fehlt der NachwuchsWelt-Parkinson-Tag - Neues zu Forschung und TherapieStart ins Gartenjahr - Alles über Stauden und WildblumenMittwoch, 11. April 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinFeinstaub in Kiel - Meinungen zum DieselfahrverbotExpedition Deutschland: Hasselroth - Ein automatisches PferdWM der Metzger in Belfast (3) - Partylaune am NationalfeiertagMittwoch, 1. April 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagWo ist der vierjährige Aref? - Der Junge ist spurlos verschwundenMittwoch, 11. April 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbDesiree Nosbusch liebt New York - US-Premiere von "Bad Banks"Mit Elena Uhlig in Düsseldorf - Shopping und Buch-PremiereMittwoch, 11. April 2018, 23.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperHausbesetzer am Ballermann - Mallorcas ungebetene EindringlingePropagandaschlacht um Afrin - Türkei verfilmt SyrienkriegBrennpunkt Jerusalem - Juden und Muslime im BoxringGefährlicher Einsatz in Las Vegas - "außendienst" als FirefighterPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell