ZDF-Programmhinweis

Dienstag, 10. April 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Renate Künast, PolitikerinSachwerte als Geldanlage - Eine Alternative zu Aktien?Makramee als Hobby - Ein Trend der 70er kehrt zurückFit beim Frühjahrsputz - Sport-Übungen beim GroßreinemachenDienstag, 10. April 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinWarenkunde Bärlauch - Leckerer FrühlingsboteExpedition Deutschland: Fridingen - Die gute Seele vom "Scharf Eck"WM der Metzger in Belfast (2) - Das Abenteuer beginnt!Dienstag, 10. April 2018, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtWurstpanschen leicht gemacht - Schlachtabfall plus WasserMan nehme Schlachtabfälle, Wasser und Blutpulver - fertig ist dieWurst. Wie eine solche Wurst gepanscht und dann zur strengenDLG-Qualitätsprüfung eingereicht wurde, hat "Frontal 21" mit derKamera begleitet. Die DLG, Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft,prämiert jährlich ausgezeichnete Qualität bei Lebensmitteln. Wirdeine gepanschte Wurst von der DLG prämiert?"Frontal 21" zeigt das Ergebnis.#MeToo - Die alltäglichen ÜbergriffeIn Deutschland begann die Debatte um sexuelle Belästigung von Frauenmit dem Fall des Regisseurs Dieter Wedel. Wochenlang stand diedeutsche Filmbranche im Mittelpunkt der #MeToo-Diskussion. Immer mehrSchauspielerinnen berichteten von sexuellen Übergriffen.Doch sexuelle Belästigung findet nicht nur im Filmgeschäft statt,sondern überall. Fast drei Viertel aller erwachsenen Frauen inDeutschland wurden in ihrem Leben schon mindestens einmal sexuellbelästigt. Und oft sind es nicht Fremde, sondern Kollegen, dieübergriffig werden. Am Arbeitsplatz wurde jede zweite Frau bereitsOpfer.Es könne existenziell sein, wenn man sexuelle Belästigung amArbeitsplatz erfahre, sagt Christine Lüders, Leiterin derAntidiskriminierungsstelle des Bundes. "Man hat Angst, dass manbelächelt wird, man ist traumatisiert, weil es einem dauerndpassiert, und man weiß nicht, wie der Arbeitgeber reagiert." Es gebesehr viele Negativreaktionen, und es werde nicht genug geholfen, weißLüders aus der Beratung. Dabei ist im AllgemeinenGleichbehandlungsgesetz klar geregelt, dass sich der Chef schützendvor seine Angestellten stellen muss. Doch die Realität sieht oftanders aus."Frontal 21" über sexuelle Belästigung im Alltag und Frauen, dienicht länger schweigen wollen.Kein Cannabis trotz Rezept - Schmerzpatienten klagen anSeit einem Jahr dürfen Ärzte in Deutschland medizinisches Cannabisverschreiben, wenn Schwerkranken nicht anders wirksam geholfen werdenkann. Profitieren sollen Menschen, die unter starken, chronischenSchmerzen, Spastiken und anderen Krankheiten leiden, die mitkonventionellen Arzneimitteln nicht zufriedenstellend therapiertwerden können.Bei den sechs größten gesetzlichen Krankenkassen sind bislang über19.000 Anträge auf Kostenerstattung eingegangen. Doch viele werdenabgelehnt. Nach einer aktuellen Umfrage von "Frontal 21" liegt dieAblehnungsquote zwischen 36 Prozent und 44 Prozent. Dabei steht imGesetz, dass die Krankenkassen beziehungsweise deren MedizinischerDienst nur in begründeten Ausnahmefällen Anträge ablehnen dürfen.Einer der Betroffenen ist Thorsten Naumann, der unter einemchronischen Schmerzsyndrom leidet. Ihm verweigert seine Krankenkassebislang die Kostenübernahme von Cannabisblüten, obwohl derbehandelnde Arzt in einem Gutachten überzeugend darlegt, dass dieCannabis-Therapie für seine Beschwerden die beste ist. Das Kuriose:Naumann hatte bereits eine Genehmigung für Cannabisblüten. Denn schonvor Inkrafttreten des Gesetzes "Cannabis als Medizin" gab es fürschwerkranke Patienten die Möglichkeit, medizinisches Cannabis durcheine Ausnahmegenehmigung des Bundesinstitutes für Arzneimittel undMedizinprodukte zu beziehen. Allerdings war das Antragsverfahren sehraufwendig, und die Patienten mussten die Kosten selbst tragen,teilweise über 1000 Euro im Monat, was viele abschreckte.Mit dem Gesetz sollte die Situation der Betroffenen verbessertwerden, so die damalige Parlamentarische Staatssekretärin imBundesministerium für Gesundheit, Ingrid Fischbach (CDU). "Wir sorgendafür, dass schwerkranke Menschen bestmöglich versorgt werden undihnen auch diese Therapieoption im Rahmen der ärztlichen Behandlungeröffnet wird."Doch die Realität sieht anders aus: Denn die Krankenkassen haben dasRecht, jeden Antrag auf Cannabis durch den Medizinischen Dienstprüfen zu lassen und gegebenenfalls abzulehnen. Ärzte undPatientenvertreter fordern deshalb, den Genehmigungsvorbehalt derKrankenkassen abzuschaffen und die Therapiehoheit einzig und alleinbeim Arzt zu belassen. Doch die Bundesregierung sieht dafür momentankeinen Handlungsbedarf."Frontal 21" über politische Versprechen und schwerkranke Patienten,die von ihrer Krankenkasse im Stich gelassen werden.