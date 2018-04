ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 12. Mai 2018, 6.20 UhrPUR+Ich habe Krebs"Ich habe Krebs." Was passiert, wenn Kinder diese Diagnose bekommen?Wie geht das Leben weiter? Was ist eine Chemotherapie, was wird sonstfür die Heilung getan? "PUR+" will das wissen.Drei Tage lang besucht "PUR+"-Moderator Eric Mayer die Kinder auf deronkologischen Station der Uniklinik Mainz. Dort trifft er Leonie,Lara, Lisa, Gianni und Leo. Sie erzählen ihm, wie es ist, wenn manLeukämie oder einen Knochentumor hat.Wie schaffen sie den Spagat, wenn das Leben plötzlich vonUntersuchungen, Infusionen und Operationen bestimmt ist und man danntrotzdem noch versucht, ein möglichst normales Kinderleben zu führen?Auch die neunjährige Lina hat Krebs. Sie wird zu Hause behandelt undversucht trotz der Krankheit ganz viele tolle Sachen zu erleben. Ihrgrößter Wunsch wäre es, so zu schwimmen wie eine Meerjungfrau. Es warihre Idee, dass "PUR+" eine Sendung zum Thema Krebs machen sollte.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell