ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!ZDFneoDonnerstag, 5. April 2018, 21.45 UhrZDFFreitag, 6. April 2018, 00:25 UhrLass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER ShowDie beliebte Rubrik "PRISIM IS A DANCER", in der Jan Böhmermann immerwieder gerne die Internet-Profile der Studiogäste durchleuchtet,bekommt eine eigene Show.In "Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show" werden dieahnungslosen Studiozuschauer zu den eigentlichen Stars der Sendung.Dafür fühlt Jan Böhmermann Facebook-Posts, Instagram-Bildern undInternet-Jugendsünden der Anwesenden auf den Zahn.