ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 22. März 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Beatrice Egli, Schlagersängerin und SchauspielerinDarmkrebs-Früherkennung - Neues aus Forschung und TherapieWohnungslosigkeit in Deutschland - Ein wachsendes ProblemPflegetipps für Kamelien - Sie gelten zu Unrecht als schwierigDonnerstag, 22. März 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteUnterwegs mit der Hamburger Polizei - Drogen im StraßenverkehrFriseursalon im LKW - Clevere IdeeExpedition Deutschland: Buchfart - Entschleunigung auf dem LandDonnerstag, 22. März 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannRegierung legt Etat im Bundestag vor - Das bisschen Haushalt...Megaprojekt für Äthiopiens Wirtschaft - Afrikas größter StaudammGebärden für Gehörlose - Laura Schwengber zu GastDonnerstag, 22. März 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldUrteil im Fall Hussein K. - Er soll eine Studentin getötet habenDonnerstag, 22. März 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissMatthias Reim: Neues Album - Besuch zu Hause am BodenseeJessica Chastain im Interview - Im neuen Film "Molly's Game"Unterwegs mit Götz Alsmann - Bummel in DüsseldorfDonnerstag, 22. März 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Erdogans Kampf gegen die Kurden - kommt die Gewalt zu uns?Gäste:Serap Güler, CDU, Staatssekretärin für Integration NRWCem Özdemir, B'90/Grüne, bis Januar 2018 ParteivorsitzenderAli Ertan Toprak, Kurdische Gemeinde Deutschland e.V.Sebastian Fiedler, Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)Elmar Theveßen, ZDF, TerrorismusexperteDie Polizei hat seit Jahresbeginn bundesweit schon 37 Angriffe aufMoscheen, Kulturvereine und türkische Restaurants registriert, diealle auf das Konto prokurdischer Extremisten gehen sollen. 2016zählten die Behörden insgesamt 13 solcher Übergriffe. Ist dasVergeltung für die Belagerung der kurdischen Stadt Afrin inNordsyrien? Erdogans Kriegseinsatz gegen die kurdische YPG-Miliz inNordsyrien hat zu massiven Protesten von Kurden in Deutschlandgeführt.Wird der türkisch-kurdische Konflikt nun auch hier gewaltsamausgetragen? Müssen Moscheen stärker geschützt werden? Muss derdeutsche Staat härter gegen kurdische Extremisten vorgehen? KannDeutschland Teil einer Lösung des Konflikts sein? Oder sind deutscheWaffen in der Türkei und Syrien ein großer Teil des Problems?