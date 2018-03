ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 21. März 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Dietrich Grönemeyer, Mediziner und AutorKryptowährungen erklärt - Geldanlage oder Glücksspiel?Air-Berlin-Pleite - Was wurde aus den Mitarbeitern?Kampf den Rückenschmerzen - Tipps gegen das VolksleidenMittwoch, 21. März 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteKarl Marx in Bronze - Statue aus China für TrierTeures Parken - Knöllchen auf privaten ParkplätzenExpedition Deutschland: Grimma - Der Traum vom PonyhofMittwoch, 21. März 2018, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannMerkels Regierungserklärung - Was hat die große Koalition vor?Rassismus in Deutschland - Wie diskriminierend ist unser Alltag?Teddys für Liebhaber - Traditionsbären aus SonnebergMittwoch, 21. März 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbTrystan Pütter: Porträt - Hauptdarsteller in "Kudamm 59"Mike Singer: Besuch in Hamburg - Porträt des YouTube-StarsKeira Knightley: Modell bei Chanel - Seit zehn Jahren erfolgreichesModellMittwoch, 21. März 2018, 21.00 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDer Agentenmord von Salisbury - Tod im ExilWohnungsnot im Silicon Valley - Obdachlos im Tal der TräumeWasserkrise in Kapstadt - Auf dem Trockenen"außendienst" in Rumänien - Ein Herz für HundePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell