ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 1. Mai 2018, 20.15 UhrZDFzeitKarl Marx - der deutsche ProphetEr ist der wirkmächtigste deutsche Denker - und immer noch aktuell.Zum 200. Geburtstag von Karl Marx widmet das ZDF dem Weltgeist einfacettenreiches Porträt mit Mario Adorf in der Hauptrolle.Der weltbekannte Schauspieler verkörpert Marx auf dem Zenit seinesLebens, voller Widerspruchsgeist und Widersprüche, zwischenprophetischer Überzeugung und Angst vor dem Scheitern. Das Dokudramaermöglicht eine spannende filmische Reise durch sein Leben und Werk.Karl Marx ist einer der meistgelesenen und zugleich umstrittenstenAutoren der Weltgeschichte. Im 20. Jahrhundert war mehr als einDrittel der Menschheit Regimen ausgesetzt, die sich auf ihn beriefen - und zumeist scheiterten. Der Urheber selbst hat jeder Vereinnahmunglistig vorgebeugt: "Was mich betrifft: Ich bin kein Marxist." Seinescharfsichtigen Analysen indes scheinen gerade in Zeiten epidemischerFinanz- und Wirtschaftskrisen aktueller denn je.Ausgehend von den wenig bekannten Reisen in Marx' letztem Lebensjahrnach Algier, Monte Carlo und Paris, zeigt das Dokudrama denweitsichtigen Weltendeuter in seinem ganzen Zwiespalt, beschriebenaus der Sicht seiner jüngsten Tochter Eleanor. EinenGesellschaftsveränderer, der, von Krankheit und Verlustenzurückgeworfen, um seine Mission ringt, während seine Zeit schwindetund seine Ideen die Welt um ihn noch wenig kümmern. Einhingebungsvoller Familienvater, der - auch als Folge seiner prekärenFlüchtlingsexistenz - vier seiner sechs Kinder zu Grabe tragen muss.Ein Ehemann, der seine Frau innig liebt, weniger jedoch die ehelicheTreue. Ein Fürsprecher des "geknechteten Proletariats", der einengroßbürgerlichen Lebenswandel durchaus zu schätzen weiß - zumeist aufKosten seines Freundes und Gönners Friedrich Engels.Rückblenden lassen das Leben eines politisch getriebenenBildungsbürgers Revue passieren, das von Schicksalsschlägen undVerfolgung gezeichnet war, dennoch den Lauf der Geschichtebeeinflusst hat - wenn auch erst nach seinem Tod und nicht immer imSinne des Erfinders.Historiker, Finanzfachleute und Marx-Biografen wie Jürgen Neffe,Gareth Stedman Jones oder der französische Präsidentenberater JacquesAttali gehen auch der Frage nach, wie aussagekräftig dieWeltbeschreibung des deutschen Propheten für das heutigeWirtschaftsgeschehen noch ist.Begleitend zum Dokudrama erstellt der Verband der GeschichtslehrerDeutschlands Material für den Unterricht.