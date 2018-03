ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 15. März 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Georg Uecker, SchauspielerImmer weniger Organspender - Woran liegt die geringe Bereitschaft?Frühblühende Gehölze - Tipps von Pflanzen-Experte Elmar MaiTag der Rückengesundheit - Womit Rückenschmerzen vorbeugen?Donnerstag, 15. März 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinPsychofalle Autorität - Wie wir darauf reinfallenExpedition Deutschland: Wuppertal - Lebenszeit ist wichtiger als GeldBodybuilderin wird Curvy-Model - Carinas altes und neues LebenDonnerstag, 15. März 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagStarkbierfest am Nockherberg - Party zwischen Promille und PolizeiDonnerstag, 15. März 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSaskia Vester auf der Bühne - Theater-Engagement in MünchenPeter Kraus ist wieder fit - Konzert-Proben mit dem MusikerKaia Gerber auf Erfolgskurs - Star auf allen LaufstegenDonnerstag, 15. März 2018, 22.20 Uhrmaybrit illnerThema: Trumps Handelskrieg - Ist unser Wohlstand in Gefahr?Norbert Röttgen, CDU - Auswärtiger Ausschuss im BundestagSven Giegold, Bündnis 90/Die Grünen - MdEP, Finanz- undWirtschaftspolitikerOskar Lafontaine, Die Linke - Ehemaliger BundesfinanzministerDieter Kempf - BDI-PräsidentSandra Navidi - Finanzexpertin, US-UnternehmerinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell