ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 11. Januar 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Karl Bartos, MusikerHochwasserschutz in Deutschland - Bilanz der Flut an Rhein und MoselSkiurlaub in den Vogesen - Es müssen nicht immer die Alpen seinMedikamente richtig absetzen - Fragen sie unbedingt ihren Arzt!Donnerstag, 11. Januar 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von Kienlin"Pallas"-Havarie vor Amrum - Erinnerungen an das Unglück 1998Expedition Könnern - Ein Faible für EichhörnchenKüchenträume - Michaels BabyspinatsalatDonnerstag, 11. Januar 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJustin Timberlake und Jessica Biel - Hollywoods Power-PaarBastian Schweinsteiger im Glück - Gespräch mit dem werdenden VaterModetrends der Stars - Prominente Lieblings-KleidungsstückeDonnerstag, 11. Januar 2018, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Durchbruch oder Abbruch? - Regierung verzweifelt gesuchtGäste:Gesine Schwan, SPD, PolitikwissenschaftlerinMichael Fuchs, CDU, langjähriger UnionsfraktionsvizeRobert Habeck, B'90/Grüne, kandidiert für Grünen-ParteivorsitzRobin Alexander, Politikredakteur "Die Welt"Markus Feldenkirchen, Autor "Spiegel"-Hauptstadtbüro