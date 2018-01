ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 9. Januar 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Henriette Confurius, SchauspielerinAlexander Held, SchauspielerStress in der ambulanten Pflege - Zu wenig Zeit und zu wenig PersonalSchluss mit dem Rauchen! - Was hilft beim Aufhören?Blätterteigtaschen mit Pilz-Füllung - Ein Rezept von Armin RoßmeierDienstag, 9. Januar 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteMissbrauchsprozess Jugendklubleiter - Auftakt in SchwerinExpedition Mittenwald - Ein Bildhauer im WaldKüchenträume - Sandras Buddha BowlDienstag, 9. Januar 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Peter Cornelius - Der Sänger zeigt seine Stadt WienDie Oscar-Favoriten 2018 - Die aussichtsreichsten KandidatenFamilienmensch Bettina Zimmermann - Fotoshooting mit derSchauspielerinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell