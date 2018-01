ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 5. Januar 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Carin C. Tietze, SchauspielerinWas ist am Arbeitsplatz erlaubt? - Gespräch aufgezeichnet: KündigungSchmerzhafte Skifahrer-Verletzung - Wie kann man den Skidaumenbehandeln?Happy Birthday, DJ BoBo! - Der Musiker wird 50 Jahre altFreitag, 5. Januar 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteWintercamping am Fichtelsee - Nur für hartgesottene CampingfansExpedition: Begegnungen im Wedding - Ein Hausschwein gibt ZuversichtVilla Kunterbunt - Angis Freude an FarbeFreitag, 5. Januar 2018, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldAuszeit: Unter der Sonne Israels - Wir zeigen Geheimtipps in EilatFreitag, 5. Januar 2018, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbKönig Juan Carlos wird 80 - Spanien feiert den früheren MonarchenHeiner Lauterbach in "TANNBACH" - Fortsetzung im ZDF ab 8. JanuarNeues von Franz Xaver Kroetz - Mit dem Schauspieler in MünchenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell