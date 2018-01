ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 6. Januar 2018, 15.20 UhrKerners KöcheZu Gast in der Sendung sind Mario Kotaska, Alexander Kumptner,Alexander Herrmann und Maria Groß.Samstag, 6. Januar 2018, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Andreas KlinnerKandel unter Schock - Nach tödlicher MesserattackeStreit um auffällige Wolfsrudel - Schützen oder schießen?Biathlon für jedermann - Wintersportspaß in RuhpoldingHammer nachgehakt - Was aus alten Fällen wurdeSonntag, 7. Januar 2018, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhWir alle sehnen uns danach, glücklich zu leben und im allesentscheidenden Moment "Glück zu haben". Doch was ist eigentlich"Glück", und was heißt es überhaupt, "glücklich zu leben"? "sonntags"stellt Menschen vor, denen das gelungen ist: die Frau, die eineFlugzeugentführung nur knapp überlebt hat, oder den Zahnarzt, der alsElvis-Double auf der Bühne steht und seine Zuschauer glücklich macht."Glückspilz" kann jeder sein, auch ohne Lottogewinn.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell