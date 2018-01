ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 4. Januar 2018, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Charlotte Potts, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00Uhr);Jana Pareigis, Andreas Wunn (7.00 bis 9.00 Uhr)CSU vor Winterklausur in Seeon - Welche Linien zieht die Partei?Andreas Scheuer, CSU - Ausrichtung 2018Lesen mit dem Finger - Tag der Braille-SchriftVerena Bentele, Biathletin - Zum Welt-Braille-TagRobert Habeck, Grüne - Ausblick 2018Service: Schluss mit Rauchen - Wie höre ich am besten auf?Donnerstag, 4. Januar 2018, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Alexander Klaws, Musical-DarstellerWillemijn Verkaik, Musical-DarstellerinSchimmel in der Mietwohnung - Rechte und Pflichten von MieternHightech in der Pflege - Wenn Roboter im Einsatz sindHydrokulturen richtig pflegen - Pflanzen im Wasser kultivierenDonnerstag, 4. Januar 2018, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteCamping bei Eis und Schnee - Urlaub im Winter auf dem ZeltplatzExpedition: Begegnungen im Wedding - Syrische Familie wieder vereintHobby: Wrestling - "Killer Queen" JennyDonnerstag, 4. Januar 2018, 17.35 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria Gronewald"Das Traumschiff" in Los Angeles - Wir waren mit der Crew inKalifornienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell