ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Bitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Samstag, 6. Januar 2018, 15.20 UhrKerners KöcheBei "Kerners Köche" versammelt Johannes B. Kerner vier der bestenKöche bei sich im Studio, die gemeinsam ein viergängiges Menü kochen.Zu Gast in der "So isst Deutschland"-Sendung sind Mario Kotaska,Alexander Kumptner, Alexander Herrmann und Maria Groß. Nirgendwosonst treffen so viele Spitzenköche zusammen. Dabei stellen sie sichder strengsten Jury des Landes: sich selbst.Johannes B. Kerner moderiert das Küchenchaos und behält zwischenVorspeise und Dessert den Überblick.Samstag, 20. Januar 2018, 15.20 UhrKerners KöcheBei "Kerners Köche" versammelt Johannes B. Kerner vier der bestenKöche bei sich im Studio, die gemeinsam ein viergängiges Menü kochen.Zu Gast sind Meta Hiltebrand, Christian Lohse, Alexander Herrmann undCornelia Poletto. Nirgendwo sonst treffen so viele Spitzenköchezusammen. Dabei stellen sie sich der strengsten Jury des Landes: sichselbst.Johannes B. Kerner moderiert das Küchenchaos und behält zwischenVorspeise und Dessert den Überblick.