ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 21. November 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Max Raabe, SängerStreitereien ums Erbe vermeiden - Wie setzt man ein Testament auf?Azaleen winterfit machen - Tipps von Garten-Experte Elmar MaiMini-Häuser für Obdachlose - Ein Fotograf baut UnterkünfteDienstag, 21. November 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinZuzugsstopp für Flüchtlinge - Salzgitter fühlt sich überfordertKopierte Medikamente - Was taugen so genannte Generika?Expedition Amerang - Neues Glück auf altem BauernhofDienstag, 21. November 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbNeues von Diane Kruger - Mit Fatih Akin in HamburgSonja Gerhardt in New York - Emmy-nominiert für "Ku'damm 56"Dienstag, 21. November 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDie Tricks der Pflege-Mafia - Abkassieren statt pflegenDer wachsende Pflegemarkt in Deutschland lockt immer mehr Betrügeran. Die Täter organisieren sich inzwischen in Banden und benutzen dieambulante Pflege als Gelddruckmaschine. Mit ihren kriminellenGeschäften zocken sie Sozialsysteme und -kassen ab. Eine MilliardeEuro sollen sie so laut Polizei bereits verdient haben. Doch obwohldas Problem seit Jahren bekannt ist, konnte es noch nicht unterbundenwerden. Nun gibt es erste Urteile wegen Pflegebetrugs, bei dem oftPatienten, Ärzte und Pflegedienste zusammenarbeiten. Die Hintermännersind zum Teil bereits wegen Geldwäsche und Mord verurteilt, habenVerbindungen zur organisierten Kriminalität. Jetzt betreiben siePflegedienste."Frontal 21" über unhaltbare Zustände in der ambulanten Pflege, dieseit Jahren bekannt sind, denen die Behörden aber nach wie vor ratlosgegenüberstehen.Deutscher Rentner als Schleuser - Zu Unrecht in Haft?Was es bedeutet, für einen Schleuser gehalten zu werden, hat eindeutscher Rentner erlebt. Mit seiner Segelyacht wollen er und seineLebensgefährtin von der türkischen Hafenstadt Bozburun zurgriechischen Insel Symi übersetzen, um ihr Lieblingsrestaurant zubesuchen. Bevor sie starten, werden sie von einem türkischenHafenarbeiter angesprochen und gebeten, Flüchtlinge mitzunehmen, dienach Symi wollen. Bernd Keller willigt ein und wird später inGriechenland festgenommen. Der Vorwurf der griechischen Behördenlautet: gewerbsmäßiges Einschleusen von sechs Personen. Keller wirdin Griechenland der Prozess gemacht. Die Anklage unterstellt demRentner, pro Flüchtling Geld kassiert zu haben. Er wird zusechszehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.Auch der Syrer Mohammad A. soll Teil eines Schlepper-Netzwerksgewesen sein. Doch seine Version ist eine andere. Er sei ein Friseuraus Syrien, habe in Istanbul gearbeitet und von den Überfahrtengehört. Die Schleuser hätten ihn erpresst, entweder er werbeFlüchtlinge an oder er dürfe nicht aufs Boot. Mohammad A. wird inDeutschland der Prozess gemacht. Die Anklage lautet: gewerbs- undbandenmäßiges Einschleusen von Ausländern. Der Syrer kommt aufBewährung frei, ihm kann nur Beihilfe nachgewiesen werden.Dabei hat Deutschland im Kampf gegen kriminelle SchleuserEntschlossenheit versprochen. Stolz präsentiert die BundespolizeiErgebnisse: In Zusammenarbeit mit italienischen und türkischenBehörden sei es ihnen im Januar 2016 gelungen, einen internationalenSchleuserring zu zerschlagen. Die Schlepper, so der Vorwurf derErmittler, hätten auf schrottreifen Geisterschiffen, die führungslosvor der italienischen Küste trieben, weit über tausend Flüchtlingesich selbst überlassen. Allein in Deutschland werden 21 Verfahreneröffnet, auch Mohammad A. ist unter den Angeklagten. Doch für dieGeisterschiff-Schleuser gibt es bislang nur milde Strafen: NeunVerfahren werden eingestellt, fünf Angeklagte kommen auf Bewährungfrei, in sieben Fällen ist das Urteil noch offen. Trotzdem ist dieStaatsanwaltschaft weiterhin überzeugt, ihr sei ein großer Schlaggegen Schleuserkriminalität gelungen."Frontal 21" über das schwierige Vorgehen im entschlossenen Kampfgegen Schlepper und Schleuser.Lückenhaftes Brustkrebs-Screening - Die Grenzen der MammografieJedes Jahr erkranken in Deutschland mehr als 70.000 Frauen neu anBrustkrebs, etwa 17.000 sterben an dieser Krankheit. Somit gehörtBrustkrebs zu den dringendsten Problemen der Medizin.Auch deshalb hat der Bundestag 2002 beschlossen, allen Frauenzwischen 50 und 69 Jahren ein kostenloses Screening anzubieten. Seit2009 wird diese Altersgruppe alle zwei Jahre flächendeckend zurMammografie eingeladen, um Karzinome rechtzeitig zu entdecken.Doch internationale Studien zeigen inzwischen, dass die Mammografieihre Grenzen hat und aggressive Tumore übersehen kann. Das betrifftvor allem Frauen mit so genannten dichten Brüsten, die also kaumFettgewebe in ihren Brüsten haben.Die meisten Frauen in Deutschland wissen aber gar nicht, ob siedichte oder keine dichten Brüste haben - und so kommt es immer wiederzu bösen Überraschungen. Auch wenn die Betroffenen regelmäßig undzuverlässig zum Mammografie-Screening gegangen sind und sicheigentlich in Sicherheit gewähnt haben."Frontal 21" über die Grenzen des Mammografie-Screenings undalternative Untersuchungsmethoden zur Früherkennung von Brustkrebs.Merkel ohne Mehrheit - Das Ende einer Ära?