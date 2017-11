ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Sonntag, 26. November 2017, 2.20 UhrFrag den LeschDer neue Blick ins AllHimmelsforscher setzen hohe Erwartungen in das James-Webb-Teleskop.Es soll 100-mal leistungsfähiger sein als das Hubble-Teleskop.Sein Start wurde schon mehrmals verschoben, nun soll es im Frühjahr2019 mit einer Ariane-Rakete ins All gebracht werden. Astronomenerhoffen sich Bilder, die Aufschluss geben über eine Zeit, in dersich die ersten Galaxien bildeten.Die Herausforderung: Das Teleskop muss perfekt sein, wenn es auf dieReise geschickt wird. Als sich beim Hubble-Teleskop herausstellte,dass die Bilder nicht die erwartete Schärfe hatten, konnte eineSpace-Shuttle-Crew Abhilfe schaffen. Die Position, die dasJames-Webb-Teleskop für den neuen Blick ins All einnehmen soll, istviel weiter von der Erde entfernt - Reparaturen daher völligausgeschlossen.Sontag, 3. Dezember 2017, 2.20 UhrFrag den LeschEin gigantischer Eisberg erzähltMan hatte es vorhergesehen, das Spektakel hatte sich angekündigt. ImJuli 2017 war der "Tipping Point" erreicht. Eine gigantischeEisfläche löste sich vom Schelfeis in der Antarktis.Mit 175 Kilometer Länge ist A68 ein Zeuge der globalen Veränderung.An Nachrichten vom Rückgang des Eises in der Arktis war man schongewöhnt, Jahr für Jahr dokumentieren Forscher schon länger dieAusdehnung. Am Südpol nehme das Eisschild aber zu, hieß es lange.Größere Niederschlagsmengen führten zu dickeren Schnee- undEisschichten. Doch die Entwicklung weist nun in eine andere Richtung.Wenn das Schelfeis zurückgeht, riesige Massen abbrechen, kommt dasEis auf dem Kontinent ins Rutschen. Nachrichten wie die von A68sollten uns alarmieren, meint Harald Lesch: Einzelereignisse sindsämtlich Indizien für eine schleichende Veränderung, die an Fahrtaufnimmt.Sonntag, 10. Dezember 2017, 2.20 UhrLeschs KosmosEinstein und die PyramidenDass Albert Einstein einen wesentlichen Beitrag zur aktuellenErforschung der Pyramiden in Ägypten leisten würde, hätte er sichselbst am wenigsten träumen lassen.Und doch: Die spezielle Relativitätstheorie hat ermöglicht, dasInnere der Pyramide von Dahschur zu studieren, ohne das antikeBauwunder zu beschädigen - ja ohne es zu berühren.Kosmische Teilchen, die sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeitbewegen, sind zu Helfern von Ägyptologen geworden: Myonen. Forscheraus Japan konnte mittels "Myonographie", einer speziellenScan-Technik, erkennen, dass sich in der Dahschur-Pyramide einbislang unbekannter großer Hohlraum, vielleicht ein ausgedehnter Gangbefindet. Nun gilt es herauszufinden, welches Geheimnis dieserHohlraum noch birgt. Für Harald Lesch ist es faszinierend, wiewissenschaftliche Disziplinen, die zu verschiedenen Welten zu gehörenschienen, sich nun gegenseitig befruchten und neue Erkenntnissemöglich machen.Sonntag, 17. Dezember 2017, 2.35 UhrFrag den LeschPhysik: Triumph und TragödieDie Genauigkeit, mit der Forscher heute Vorgänge in der Natur messenkönnen, ist faszinierend und war in den vergangenen JahrenNobelpreise wert.Ausgezeichnet wurde etwa die Entdeckung von Gravitationswellen,ausgelöst von kosmischen Vorgängen Milliarden von Lichtjahrenentfernt. Dabei waren die gemessenen Effekte kleiner als derBruchteil eines Protonendurchmessers.Die Identifizierung des Higgs-Teilchens, etwas, das man schon langevorhergesagt und doch bis dahin nicht hatte nachweisen können, warebenso ein Erfolg der Präzision, mit der Forscher heute der Materieauf den Grund gehen.Für Harald Lesch zeigen solche Erkenntnisse den Triumph derempirischen Methode. Es scheint, als ob sich alles messen undberechnen ließe. Doch das ist ein tragischer Irrtum. Schon dieEntstehung des Lebens ist ein Geheimnis, das sich nicht messen oderberechnen lässt. Wir müssen anerkennen, dass das Instabile, dasUnvorhersehbare genauso zur Natur gehört wie die Naturgesetze alsGrundlage. Und hier macht Harald Lesch ein grundsätzliches Problemaus: Wie kriegen wir die Erkenntnisse der abstrakten Wissenschaft -wie der Physik - über den instabilen Charakter der Natur so in dieÖffentlichkeit, dass jeder sie versteht? Viele Folgen von "Frag denLesch" stellen sich dieser Herausforderung.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell