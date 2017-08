ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 31. August 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Die Amigos, BandKinderarmut in Deutschland - Ein wachsendes ProblemFeuer löschen... aber richtig! - Welche Methode für welchen Brand?20. Todestag von Lady Diana - Erinnerung an die Königin der HerzenDonnerstag, 31. August 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina v. Ungern SternbergHurrikan Harvey und die Folgen - Tausende obdachlos, immer mehr ToteEx-Kanzler Schröder im Wahlkampf - Kann er der SPD wirklich helfen?Gut versichert auf dem Weg zur Arbeit - Wann ist man wirklichabgesichert?Bei der Töpferin von Ummanz - Feines Kunsthandwerk von der OstseeDonnerstag, 31. August 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Sandra Maria GronewaldInsidertipps für Spiekeroog - Chillen auf der NordseeinselDonnerstag, 31. August 2017, 17.45 UhrLeute heute spezialDiana - Leben, Liebe und Leid einer PrinzessinPrinzessin Diana bleibt unvergessen. "Leute heute" blickt zum 20.Todestag auf das bewegte Leben der Prinzessin der Herzen und zeigt,wie William und Harry ihr Vermächtnis weiterführen.Donnerstag, 31. August 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Kims Raketen, Trumps Provokation - Droht der Welt ein neuerKrieg?Gäste:Klaus von Dohnanyi, SPD, Gesellschaft für Auswärtige PolitikHans-Lothar Domröse, Deutscher Nato-General a.D.Constanze Stelzenmüller, PolitikwissenschaftlerinPeter Rough, Politikberater und Trump-UnterstützerProf. Sunh-Hyung Cho, Deutsch-koreanische RegisseurinZugeschaltet: Peter Altmaier, CDU, Chef des BundeskanzleramtsKim Jong Un lässt sich nicht beirren: Zum ersten Mal hat Nordkoreaeine eindeutig militärische Rakete über Japan abgefeuert. DerUN-Sicherheitsrat kritisiert das einstimmig als ungeheuerliche Gefahrund fordert: Nordkorea muss zurück an den Verhandlungstisch.Doch diese Bemühungen gefährdet US-Präsident Donald Trump mit "fireand fury" - Feuer und Wut. Nordkorea werde mit einer Macht getroffenwerden, "wie sie die Welt noch nicht gesehen hat", wetterte er AnfangAugust und sprach jüngst von "allen Optionen", die auf dem Tischlägen.Ziehen Kim und Trump die Welt in einen neuen Krieg? Welche Optionenhat Donald Trump? Wer stünde bei einem Militäreinsatz an seiner Seiteund wer nicht? Welche Konsequenzen hat diese US-Außenpolitik fürEuropa und Deutschland?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell