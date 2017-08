ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Mittwoch, 30. August 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Collien Ulmen-Fernandes, Moderatorin18 Jahre "Volle Kanne" - "Volle Kanne" feiert GeburtstagOrtho-K-Linsen - Was taugen die Wunder-Kontaktlinsen?Herbstliche Floristik - Blumenideen mit Björn Kroner-SaliéMittwoch, 30. August 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteCaravan Salon in Düsseldorf - Campen auf dem ParkplatzDie Gartenretter (3) - Hecke und Bäume für den neuen GartenMittwoch, 30. August 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbEin Garten für Diana - William und Harry besuchen den ParkTermin für Mette-Marit - Straßenfußball-WMMatt Damon in Venedig - Filmfestspiele werden eröffnetMittwoch, 30. August 2017, 22.15 UhrauslandsjournalModeration: Antje PieperDie Araber entdecken den Balkan - Grüne Idylle, statt WüstensandJahrhundertsturm Harvey - Gemeinsam gegen die FlutDeutsche Polizeiausbilder in Tunesien - Grenzsicherung "made inGermany"außendienst in Südkoreas E-Sport-Welt - Megastars am MonitorPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell