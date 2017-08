ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 29. August 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Hans-Joachim Heist, Parodist und SchauspielerPraxis-Check Umtauschprämie - Was taugen die Diesel-Auto-Rabatte?Apps zur Videobearbeitung - Film-Schnitt auf dem SmartphoneEinbruchschutz - Tipps für ein sicheres ZuhauseDienstag, 29. August 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteRiesen-Bärenklau im Südharz - Probleme bei BekämpfungExpedition Deutschland: Klempau - Landwirt aus PassionDie Gartenretter (2) - Viel Arbeit bei der NeugestaltungDienstag, 29. August 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Christina v. Ungern-SternbergTödliche Schüsse auf Polizisten - Prozessauftakt gegen ReichsbürgerDigitalisierung in Deutschland - Wo bleibt das superschnelleInternet?Endspurt ums Kanzleramt - Schulz-Effekt gegen Kanzler-BonusInsekten-Burger und Mehlwurm-Bällchen - Neue Trends in SchweizerKüchenDienstag, 29. August 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissPromis und soziale Medien - Der Einfluss von Instagram und Co.Gisela Schneeberger bei der Arbeit - Am Set von "Bier Royal"Marion Kracht in Südafrika - Unterwegs mit der SchauspielerinDienstag, 29. August 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtDie ungerechte Republik - Arm und Reich in DeutschlandDas zentrale Thema, mit dem vor allem die SPD bei der Bundestagswahl2017 punkten will, ist soziale Gerechtigkeit. Doch einer aktuellenUmfrage zufolge meinen fast 80 Prozent der Deutschen, dass es genaudaran hierzulande mangelt. Dabei können die Deutschen zufrieden sein:Die Arbeitslosenquoten sind niedrig, die Einkommensverhältnissestabil, zudem sorgten sprudelnde Steuern und Sozialbeiträge im erstenHalbjahr 2017 für gut gefüllte Staatskassen.Das Wohlstandsversprechen, so Timm Bönke, Professor fürFinanzwissenschaften an der Freien Universität Berlin, "was für dieNachkriegsgeneration in den Wirtschaftswunderjahren noch galt, dassman durch eigene Leistung zu Wohlstand kommen konnte, gilt so nichtmehr".Deutschland im Wahljahr 2017 - "Frontal 21" hat sich umgesehen undist auf große soziale Unterschiede in der Gesellschaft gestoßen.Surfen im Schneckentempo - Regierung versagt bei DigitalisierungSchnelles Internet für alle Bürger und Unternehmen ist schon jetzt sowichtig wie ein Wasser- oder Stromanschluss - und deshalb Schwerpunktder Parteien im Bundestagswahlkampf. Doch während Union und SPD inihren Programmen bereits den flächendeckenden Glasfaserausbau mitGigabit-Bandbreiten bis in jedes Haus versprechen, hinkt Deutschlandbei der Umsetzung dieser Technologie im internationalen Vergleichnoch weit hinterher: Nur 1,6 Prozent aller Gebäude sind an eineGlasfaserleitung angeschlossen, im OECD-Durchschnitt sind es aberbereits 20 Prozent.Selbst bei der herkömmlichen Internettechnik mit Kupferleitungensurft man in Deutschland noch im Schneckentempo, obwohl die GroßeKoalition versprochen hatte, bis 2018 soll jeder Haushalt über eineBandbreite von 50 Megabit pro Sekunde verfügen können. Tatsächlichsind es derzeit aber nur 15,3 Megabit.Vor allem die Telekom behindere als Netzbetreiber und Quasimonopolistden superschnellen Internetausbau, sagen Kritiker. Denn sie setzeweiterhin auf ihr Billigkonzept, so genanntes Vectoring. Dabeihandelt es sich um einen Technologiemix: Glasfaser bis zum grauenVerteilerkasten, von dort aber liegt auf der "letzten Meile" bis insHaus nur ein Kupferkabel. Dadurch sollen in Zukunft zwar schnellereUp- und Downloads möglich sein, doch Gigabit-Bandbreiten sind damitnicht erreichbar. Zudem fühlt sich die Telekom noch nicht einmal andas 50-Megabit-Versprechen der Bundesregierung für 2018 gebunden. IhrZiel sei vorerst "50 Megabit für 80 Prozent aller Haushalte", soTelekom-Sprecher Philipp Blank im "Frontal 21"-Interview. Und zumflächendeckenden Glasfaserausbau bis 2025, so wie es dieWahlprogramme der beiden Parteien versprechen, sagt er: Dafür gebe es"schlicht nicht die Mittel und auch nicht die Tiefbauressourcen inDeutschland".Der Präsident des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Oliver Grün,fürchtet bereits den Verlust unseres Wohlstands, wenn nicht endlichin Glasfaser investiert werde. Deshalb fordert er vom Bund eineAnschubfinanzierung von 20 Milliarden Euro, um so eineGesamtinvestition anzuregen. Diese Summe sei nötig, damit Deutschlandbei der Digitalisierung im internationalen Vergleich seinen Rückstandaufhole."Frontal 21" zeigt, wie Digitalisierung in Deutschland ins Stockengerät und welche Rolle dabei die Deutsche Telekom spielt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell