ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 25. August 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Motsi Mabuse, Tänzerin und Tanztrainerin50 Jahre Farbfernsehen in Deutschland - Besuch bei einemFernseh(er)-FanGeplagt vom Eagle-Syndrom - Schmerzen im Gesicht und in den OhrenGünstige Einrichtung fürs Schulkind - Design-Expertin gibt TippsFreitag, 25. August 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteVerzweifelter Vermieter - Messie in MietshausExpedition Deutschland: Bockenheim - Leidenschaft für OldtimerDie Eulenfrau - Kuschelstunden mit VögelnFreitag, 25. August 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbHit-Festival mit Michelle Hunziker - ZDF-Show am Timmendorfer StrandOlaf Malolepski sportlich - Tennismatch mit der FamiliePowertag mit Maren Kroymann - Unterwegs mit der SchauspielerinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell