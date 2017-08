ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 24. August 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Angelina Kirsch, Curvy-ModelWahlhelfer dringend gesucht - Alles rund um den Dienst bei der WahlErster Besuchertag auf der Gamescom - Andrang, Trends undeSports-HypeDiagnose: hochsensibel - Wenn man alles intensiver wahrnimmtDonnerstag, 24. August 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteBundestagswahl 2017 - Erstwähler aus Nepal in HamburgExpedition Deutschland: Dotternhausen - Alleine WandernWarenkunde Holunder - Superfood des SommersDonnerstag, 24. August 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbFernanda Brandao in Los Angeles - Sportlich am StrandLars Eidinger vor der Kamera - Dreharbeiten in EuskirchenWladimir Klitschko bei Lanz - Vorschau auf den AbendDonnerstag, 24. August 2017, 22.15 Uhrmaybrit IllnerThema: Erdogan und die Deutschen - Eskalation im Wahlkampf?Gäste:Norbert Röttgen, CDU, Vorsitzender Auswärtiger AusschussSeyran Ates, Anwältin und MenschenrechtlerinYahya Kilicaslan, Deutscher Erdogan-UnterstützerHasnain Kazim, Türkei-Korrespondent "Der Spiegel"Ahmet Toprak, Professor für ErziehungswissenschaftenZugeschaltet: Sigmar Gabriel, SPD, BundesaußenministerDie Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind auf einemneuen Tiefpunkt. Auf die Festnahme des deutschen SchriftstellersDogan Akhanli in seinem Spanien-Urlaub reagierten Bundesregierung undAuswärtiges Amt ungewohnt scharf. Ankara soll die Konsequenzen seinesHandelns spüren - Wirtschaftshilfen, EU-Gelder und auch die Zollunionstehen vor dem Aus. Prompt mischt sich Präsident Recep Tayyip Erdoganauch in den Bundestagswahlkampf ein. Wahlberechtigte Deutschtürkenforderte er auf, ihr Kreuz auf keinen Fall bei Union, SPD oder Grünenzu machen. Politiker dieser Parteien seien für ihn schlicht "Feindeder Türkei".Was verspricht sich Erdogan von dieser neuerlichen Einmischung undseinen Angriffen auf Außenminister Gabriel? Kommt die Reaktion derBundesregierung zu spät? Wie weit reicht der lange Arm von Erdogan?Wie gespalten ist die deutsch-türkische Gemeinde und was wird aus demFlüchtlingsdeal?Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell