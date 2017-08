ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 19. August 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Ralph SchumacherAuf der Jagd nach Raritäten - Der Flohmarktkönig von BremerhavenTemposünder auf der Müritz - Polizei verhängt hohe GeldbußenHammer der Woche - Schilder-Wahnsinn in Sachsen-AnhaltSamstag, 19. August 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Sven VossGast: Bibiana Steinhaus, FußballschiedsrichterinFußball-Bundesliga, 1. SpieltagTopspiel:FC Schalke 04 - RB LeipzigHoffenheim - Werder BremenHertha BSC - VfB StuttgartHamburger SV - FC Augsburg1. FSV Mainz 05 - Hannover 96VfL Wolfsburg - Borussia DortmundFußball: Zweite Liga, 3. SpieltagDynamo Dresden - SV Sandhausen1. FC Heidenheim - MSV DuisburgDüsseldorf - 1. FC KaiserslauternPremier LeagueLiverpool - Crystal PalaceSonntag, 20. August 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhModerator Michael Sahr ist mit einem Liegerad unterwegs und trifftinteressante Radfahrer. Zum Beispiel den 95-jährigen Anton Plank, derüber 110.000 Kilometer per Rad zurückgelegt hat. 200 Jahre nach demersten hölzernen Laufrad des Freiherrn von Drais werden Räder heuteaus Titan, Kohlenstoff oder Bambus gebaut. Und immer mehr Menschensteigen auf E-Bikes um oder nutzen neuartige Lastenräder im Alltagund im Urlaub.Sonntag, 20. August 2017, 11.50 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeAm Sonntag wird wieder Discofox getanzt. Gleichzeitig widmen wir unseinem beliebten Zeitvertreib der Deutschen: Treffen sich dreiDeutsche, gründen sie einen Verein. Gäste: Christin Stark, JörnSchlönvoigt, Laura Wilde, Anita & Alexandra Hofmann, Ireen Sheer,Patrick Lindner, Amigos, Fantasy, Leonard, Jürgen Drews, MaximilianArland und andere.Sonntag, 20. August 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball-Experte: Simon Rolfes - Analyse des 1. Bundesliga-SpieltagesFußball-Story: Domenico Tedesco - Der Schalke-Trainer im PorträtFußball: Blinden-EM in Berlin - Aktuelle ReportageBoxen: Amateur-WM in Hamburg - Vorbericht über das deutsche TeamBasketball: Supercup in Hamburg - Bericht Deutschland - SerbienSonntag, 20. August 2017, 0.35 UhrPeter HahneThema: Verkommt unsere Elite? - Gier, Geschäft und PolitikGäste:Christoph Schwennicke, Chefredakteur CiceroWolfgang Grupp, FamilienunternehmerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell