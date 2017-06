ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Dienstag, 13. Juni 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGast: Hannes Jaenicke, SchauspielerMietwagen-Ärger im Urlaub - Worauf sollte man beim Buchen achten?Leckere Rezepte mit Kirschen - Kirsch-Gerichte von Chefkoch RoßmeierSchutz hinter dunklen Gläsern - Tipps für die richtige SonnenbrilleDienstag, 13. Juni 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteReichsbürger in Sachsen - Die Blockade-Versuche von BautzenExpedition Deutschland: Oberweiler - Leben als Bauer: Pro und ContraTrödelprofis - Hilfe bei der HaushaltsauflösungDienstag, 13. Juni 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagObdachloser angezündet - Heute fällt das Urteil in Berlin.Dienstag, 13. Juni 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbSuper-Mama Irina Shayk - Das Baby-Fitness-Programm der PromisZDF-Doku "Königliche Dynastien" - Das belgische KönigshausEmmy-Party in Berlin - Prominente beim Cocktail-EmpfangDienstag, 13. Juni 2017, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtAusbeutung bei DHL - Wenn der Paketbote nicht klingeltUnzuverlässig, unpünktlich, unfreundlich: Immer wieder beschwerensich Kunden über falsche Zustellungen, fehlende Benachrichtigungenund das spurlose Verschwinden von Paketsendungen bei der DeutschenPost AG. Zuständig für das Paketgeschäft ist die Post-Tochter DHL."Frontal 21" hat mit Insidern gesprochen, viele Paketboten sindhoffnungslos überlastet. Ein Grund: Mit dem Boom im Online-Handel istdie Anzahl der Päckchen und Pakete rasant angestiegen, und es sollennoch mehr werden. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedingungen teilweiseso schlecht, dass Beschäftigte in großer Zahl kündigen. Das belegenUnterlagen, die "Frontal 21" vorliegen. Mit der Auslagerung derPaketsparte in knapp 50 Einzelgesellschaften, den DHL-Delivery GmbHs,verdienen viele Zusteller weniger als zuvor - und es fehlenArbeitsmittel: Boten klagen über ihre Ausrüstung, fehlendeArbeitskleidung, schlecht gewartete Fahrzeuge. Auf der anderen Seitefährt der Konzern Deutsche Post DHL Group Rekordgewinne ein, 3,5Milliarden Euro im letzten Jahr. Wie passt das zusammen?"Frontal 21" deckt auf, mit welchen Tricks viele Boten versuchen, denArbeitsalltag zu bewältigen - meistens zum Nachteil der Kunden.Anstatt direkt an der Haustür werden Pakete oft gleich beim Kiosknebenan abgeliefert, auch wenn der keinen Vertrag mit DHL hat. OderPakete werden als "benachrichtigt" markiert - ohne Zustellversuch."Ich finde es empörend, wie in den Verteilzentren und bei derZustellung gearbeitet wird, das schädigt den Ruf einer ganzenBranche" sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Klaus Barthel, ehemalsVorsitzender des Ausschusses für Post und Telekommunikation. "Frontal21" berichtet über das gnadenlose Paketgeschäft, bei dem die Renditender Aktionäre auf dem Rücken ihrer Mitarbeiter erwirtschaftet werden.Was tun mit Gefährdern? - Von Fußfesseln bis PräventivhaftDie Sicherheitsbehörden der Länder haben laut Bundesinnenministeriumderzeit 670 Personen als Gefährder eingestuft. Rund die Hälfte vonihnen hält sich in Deutschland auf, etwa 235 davon sind auf freiemFuß. Von diesen Personen soll eine große Gefahr einer erheblichenStraftat ausgehen. Nach Gesetzesverschärfungen zur Fußfessel und zurAbschiebehaft werden jetzt neue Forderungen laut. So sollenMinderjährige und Kinder stärker vom Verfassungsschutz beobachtetwerden. Der weitestgehende Vorstoß kommt aus Bayern. Demnach soll diePräventivhaft unbegrenzt für potenzielle Straftäter möglich werden."Frontal 21" über das Spannungsverhältnis zwischen innerer Sicherheitund Rechtsstaat.Abgasaffäre VW - Wie die Regierung den Konzern stütztVolkswagen musste nach Bekanntwerden des Abgasskandals die"Schummelsoftware" entfernen und hat deshalb für 8,5 MillionenDieselautos in Europa Software-Updates entwickelt. Für diebetroffenen VW-Kunden sollte damit das Abgasproblem behoben werden.Doch das Update, das VW für seine Diesel-PKW entwickelt hat, löst dieAbgasprobleme der geschädigten Kunden nicht. Jetzt zeigen interneUnterlagen, die "Frontal 21" vorliegen: Mit der neuen Software vonVolkswagen haben die Dieselautos gleich mehrereAbschalteinrichtungen, die zu hohen Stickoxid-Emissionen imStraßenverkehr führen. Abschalteinrichtungen können lautEU-Verordnung nur ausnahmsweise erlaubt sein. Doch dasKraftfahrtbundesamt (KBA) kommt - so die Unterlagen - zu einemanderen Schluss: "Die vorhandenen Abschalteinrichtungen wurden alszulässig eingestuft."Das KBA selbst will dazu keine Stellung nehmen und verweist an dasBundesverkehrsministerium, dem es unterstellt ist. Dieses wiederumerklärt auf Nachfrage von "Frontal 21", dass Freigaben der Updatesvom KBA erfolgen, "wenn das KBA sich von der Wirksamkeit deroptimierten Emissionskonzepte überzeugt hat und keine Zweifel an derZulässigkeit der optimierten Konzepte bestehen". "Frontal 21" mitneuen Recherchen zur Abgasaffäre VW.Diplomatische Krise um Katar - Kriegsgefahr am Golf?Vergangene Woche kappten Saudi-Arabien, die Vereinigten ArabischenEmirate, Ägypten und Bahrain die diplomatischen Beziehungen undVerkehrsverbindungen zum Nachbarn Katar. Ihre Bürger sind aufgerufen,binnen zwei Wochen das Land zu verlassen. Der Vorwurf: Der Golfstaatunterstütze den islamistischen Terror. Die Situation droht zueskalieren. Nun warnt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) voreinem neuen Krieg am Persischen Golf.Dabei hat die deutsche Rüstungsindustrie in den vergangenen JahrenWaffen in alle am Konflikt beteiligten Länder geliefert und gut daranverdient - und das, obwohl schon lange der Verdacht derTerrorunterstützung im Raum steht. Jetzt versucht Deutschland ineinem Konflikt zu vermitteln, in dem sich die arabischen Ländergegenseitig mit deutschen Waffen bedrohen. "Frontal 21" über denMachtkampf auf der arabischen Halbinsel und wie deutscheRüstungsexporte zur Kriegsgefahr am Golf werden könnten.Kritik an Macrons Reformplänen - Frankreichs HoffnungsträgerDer neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron stürmt vonErfolg zu Erfolg. Gerade hat er mit seiner Partei "La République enMarche" die erste Runde der französischen Parlamentswahl deutlichgewonnen und steht kurz davor, im nächsten Wahlgang die absoluteMehrheit in der französischen Nationalversammlung zu erzielen.Macron will das Land umkrempeln, hat den Franzosen viel versprochen,vor allem die Senkung der Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichenAufschwung. Doch die französische Politikwissenschaftlerin ClaireDemesmay warnt: Macron bleibe dafür nicht viel Zeit. Er müsse raschliefern, sonst enttäusche er die Wähler genau wie sein VorgängerFrançois Hollande. Er müsse sich hüten, falsche Erwartungen zuwecken. Ohnehin schauen die Gewerkschaften in Frankreich misstrauischauf Macrons Versuche mit dem neuen Arbeitsgesetz, ihren Einfluss zuschwächen, mehr befristete Verträge zuzulassen und dieEntschädigungen bei Entlassungen zu kürzen. Doch weil derfranzösische Staat hoch verschuldet ist, hat der junge Präsidentwenig Bewegungsspielraum. Deshalb plädiert Macron für einenEurozonen-Finanzminister mit eigenem Budget und eigenenSteuereinnahmen und für gemeinsame Investitionsfonds, für die auchalle Euroländer gemeinsam haften. Aber dagegen wehren sich inDeutschland vor allem Vertreter der CDU/CSU. Sie lehnen eine"Vergemeinschaftung der Schulden" ab. "Frontal 21" über den Neustartin Frankreich, den jüngsten Triumph von Staatspräsident Marcron beider Parlamentswahl und seine Reformpläne, die schon jetzt in derKritik stehen.