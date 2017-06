ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Donnerstag, 8. Juni 2017, 5.30 UhrZDF-MorgenmagazinModeration: Jana Pareigis, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr);Dunja Hayali, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)Wahltag in Großbritannien - Labour holt im Endspurt aufTrump und die Russland-Affäre - Ex-FBI-Chef muss aussagenOberste Richter zu illegalen Rasern - Verhandlung amBundesgerichtshofKunst in Kassel - documenta startet am WochenendeDonnerstag, 8. Juni 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenGäste: Cassandra Stehen, SängerinMoses Pelham, MusikproduzentProblem Bankberatung - Risikoaufklärung oft mangelhaftKrankheit "Nussknacker-Syndrom" - Ein schmerzhaftes FrauenleidenSuperfood regional - Angebaut im eigenen GartenDonnerstag, 8. Juni 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinGespinstmotte breitet sich aus - Wenn Pflanzen zu Gespenstern werdenEndloser Streit um Wisente - Gerichtsurteil bringt keine LösungExpedition Deutschland: Ottweiler - Mit Mountainbike auf demFlowtrailDonnerstag, 8. Juni 2017, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Norbert LehmannWahl in Großbritannien - Können sich die Konservativen halten?Ex-Geheimdienstchef der USA sagt aus - Welche Kontakte gab es zuRussland?Quallenplage im Mittelmeer - Wie gefährlich sind die Tiere?Ein Polizist packt aus - Karlheinz Gärtner zu Gast im StudioDonnerstag, 8. Juni 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWhitney Houston im Kino - Start einer neuen DokumentationKronprinzessin Victoria im Interview - Neues zum 40. GeburtstagDonnerstag, 8. Juni 2017, 22.15 Uhrmaybrit illnerThema: Brexit, Terror, Bündniskrisen - welche Antwort hat Europa?Gäste:Elmar Brok, CDU, MdEP, Brexit-Beauftragter des EU-ParlamentsSönke Neitzel, Professor für MilitärgeschichteSylke Tempel, PolitikwissenschaftlerinGabor Steingart, Herausgeber HandelsblattZugeschaltet: Diana Zimmermann, Leiterin ZDF-Studio LondonPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell