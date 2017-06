ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Freitag, 2. Juni 2017, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Katja Weitzenböck, SchauspielerinUmweltsünder Kreuzfahrtschiff - Grund ist Schweröl als TreibstoffVorbericht Rock am Ring - Wie steht es um die Sicherheit?Heinz Sielmann würde 100 - Erinnerung an den großen TierfilmerFreitag, 2. Juni 2017, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Ralph SzepanskiFalsche Polizisten - Dreiste Masche von BetrügernGrillstreife an der Isar - Grillfans müssen Regeln einhaltenExpedition Deutschland: Wiesenburg - Von der Scheune zum FerienhausFreitag, 2. Juni 2017, 17.10 Uhrhallo deutschlandModeration: Lissy IshagKeine Selfies und Bikini-Bilder - Fotoverbot im Hamburger FreibadFreitag, 2. Juni 2017, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbWie geht es Prinzessin Mabel? - Das Leben nach dem Tod ihres MannesProben mit Elisabeth Lanz - Festspiele in Bad HersfeldPromi-Outfits der Woche - Die Ahas und die NajasFreitag, 2. Juni 2017, 23.25 UhraspekteModeration: Katty Salié und Jo SchückGäste: Gesine Schwan, Thema: Neue Chancen für Europa?Andreas Ottensamer, Klarinette, mit "Reich mir die Hand, mein Leben"Bernie Sanders "Unsere Revolution" - Der Traum von einem gerechtenAmerikaBrauchen wir mehr oder weniger EU? - Schicksal EuropaDokfilm über autistischen Jungen - Mit Disney aus der Sprachlosigkeit200 Jahre Fahrrad - Die Geschichte einer BefreiungKünstler versus Trump - US-Präsident will Kulturgelder kürzenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell