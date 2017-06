ZDF-Programmhinweis

Mainz (ots) -Samstag, 3. Juni 2017, 16.15 UhrKerners KöcheZu Gast in der Sendung sind:Nelson Müller, Meta Hiltebrand, Cornelia Poletto und AlexanderHerrmann.Samstag, 3. Juni 2017, 17.05 UhrLänderspiegelModeration: Yve FehringStreit um City-Outlet - Shopping-Wahn in Dinkelsbühl?Still ruht der BER - Seit fünf Jahren Pannen-FlughafenIntensivtäter im Visier - Unterwegs mit Mainzer SpezialeinheitHammer der Woche - Millionenverlust durch Solarhalle?Samstag, 27. Mai 2017, 17.45 UhrMenschen - das MagazinModeration: Sandra OlbrichNicht hören, nicht sehen zu können, das heißt für gehörlose undblinde Menschen, oft ausgeschlossen zu sein. So wie der blinde LehrerMartin Park und der Kampfsportlehrer Benjamin Piwko. Schon als Kindwollte Piwko beweisen, dass er dazugehört, und er begann, Kampfsportzu trainieren. Inzwischen hat er seine eigene Schule. Auch LehrerPark musste sich immer wieder beweisen, dass er als blinder Menschunterrichten kann.Inzwischen unterrichtet er an einem Gymnasium im schwäbischenKirchheim unter Teck als Geografie- und Französischlehrer. Statteiner Kreidetafel nutzt Martin Park einen speziellen Laptop. Derwandelt die Texte auf dem Bildschirm in Braille-Schrift ingesprochene Sprache um. Ein Beamer projiziert Texte und Bilder aufeine weiße Tafel im Klassenzimmer.Kampfsportlehrer Piwko kann seine Schüler nur erfolgreich trainieren,wenn diese deutlich und langsam sprechen. Nur so kann der 35-Jährigeihre Äußerungen von den Lippen ablesen.Samstag, 3. Juni 2017, 18.00 UhrML mona lisaModeration: Barbara HahlwegMehr Schutz für ProstituierteAm 1. Juli tritt das neue Prostitutionsschutzgesetz in Kraft. Damiterhofft man sich einen besseren Schutz der in der Prostitutiontätigen Personen. ML über Pro und Kontra des Gesetzes.Übers Meer in die ZwangsprostitutionSizilien ist Ziel Tausender Flüchtlinge, aber auch Zentrum fürMenschenhandel. Junge Frauen aus Afrika erhoffen sich ein besseresLeben und werden gegen ihren Willen zu Sexsklavinnen.Alte Liebe rostet nichtEs blieb ein großes Bündel Liebesbriefe: Als Jugendliche warenKerstin und Arnault ein Paar. Nach 24 Jahren Funkstille bekommt ihreJugendliebe eine zweite Chance. Und sie greifen zu.Lisa Martinek hinterm RampenlichtAuf Schokolade kann sie verzichten, auf Kaffee nicht: DerSchauspielerin Lisa Martinek, Mutter von drei Kindern, geht es vorallem gut, wenn Arbeit und Familie ausbalanciert sind.Der letzte CowboyWildwest-Romantik auf der Schwäbischen Alb. Willy Wolf ist Bauer,seine Spezialität: Wasserbüffel. 300 Tiere hat er, seine Herde wirdvom Pferderücken aus gebändigt: Wolf ist ein Cowboy.Samstag, 3. Juni 2017, 23.00 Uhrdas aktuelle sportstudioModeration: Jochen BreyerFußball: Champions-League-FinaleJuventus Turin - Real MadridTennis: French OpenAus ParisTorwand-Saisonfinale 2017Zwei FinalistenSonntag, 4. Juni 2017, 9.03 UhrsonntagsModeration: Andrea BallschuhEgal ob das Geplauder mit dem Ehemann oder ein Telefonat mit derFreundin: Viele Menschen reden ausgiebig - teilen aber wenig mit."sonntags" fragt nach dem Geheimnis gelungener Kommunikation. Wieschaffen es Paare, dass sie sich auch nach vielen Ehejahren nochetwas zu sagen haben? Wie verändert die digitale Revolution unsereKommunikation? Und wie reden Menschen, die gehörlos sind, in unsererGesellschaft mit?Sonntag, 4. Juni 2017, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und GästeAndrea Kiewel präsentiert die fünfte Ausgabe der Saison live vomMainzer Lerchenberg.Gäste: The Rasmus, Albert Hammond, Mike Singer, Staubkind, DieLochis, Hansi Hinterseer, ELVIS - Das Musical und andereSonntag, 4. Juni 2017, 17.10 UhrZDF SPORTreportageModeration: Rudi CerneFußball: Champions-League-FinaleNachbericht und ReaktionenFußball: Confed-Cup in RusslandBericht von der deutsche NationalelfTennis: French Open in ParisAktueller BerichtTischtennis: WM in DüsseldorfAktueller BerichtBasketball: Bundesliga-PlayoffBericht vom 1. Spieltag FinalePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell